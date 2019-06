Kedden jelentette be a német Aldi, hogy pénzt fognak kérni a zöldségekhez, gyümölcsökhöz, péksüteményekhez általában használt vékony műanyag zacskókért – írja a Süddeutsche Zeitung.

Az Aldi boltjaiban a tartósabb műanyag szatyrok már eddig is fizetősek voltak, ami miatt sokan helyettesítő termékként kezdték használni az ingyenes, vékony zöldséges és péksüteményes zacskókat. A cég szimbolikusan egy eurócentet fog kérni a műanyag zacskókért, nyártól pedig egyébként is cukornádtöretből készült bioműanyag zacskókra állnak át. Ősztől pedig többször használatos hálókat is fognak árulni a zöldségek és gyümölcsök csomagolásához.

Az Aldi két német ága, az Aldi Süd és az Aldi Nord egyébként tavaly azt vállalta, hogy 2025-re 30 százalékkal csökkenti a sajátmárkás termékei csomagolásának műanyag-felhasználását, 2022-re pedig minden sajátmárkás termék csomagolását újrahasznosíthatóvá teszik.

Az EU egyébként 2021-től betiltja az egyszer használatos műanyagok nagy részét.

