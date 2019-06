Colorado egymilliárd dollárt keresett a marihuána legalizálásával

Egymilliárd dollárt keresett Colorado a fű legalizálásával 2014 óta, azaz havonta nagyjából 24 milliót, írja a CNBC. A kifehérített zöld ipara több ezer munkahelyet hozott létre, és a forgalmi adóból is sok bevétel érkezett az állami kasszába.

A város kormányzója azt nyilatkozta, hogy továbbra is bővíteni akarják az iparágat, mert az állam viszonylag kicsi mérete miatt pusztán az eladott marihuánából nem lenne annyi bevételük, a termesztést és a logisztikai központokat is államon belül igyekeznek megoldani, ahogy a kutatás-fejlesztést is.

Jelenlegi adatok szerint 2917 vállalkozás van a coloradói fűiparban, összesen 41 076 alkalmazottal.