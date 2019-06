Mészáros Lőrincnek kivételes érzéke van az üzlethez

Orbán Viktor még évekkel ezelőtt kijelentette, hogy különösen fontosnak tartja a nemzeti tőkésosztály megerősítését. Ebben a gyarapodási folyamatban némi zavart okozott a híres, hírhedt G-nap, de igazából a Simicska Lajossal történt szakítás óta még gyorsabb ütemben gyarapodnak a NER milliárdosai. Az Orbán Viktorhoz hű vállalkozók cégeinek beszámolóiból egyértelmű tendencia rajzolódik ki: évről évre nő a – főként közbeszerzéseken hizlalt – vállalkozások vagyona, nő az adózott eredményük, és a kivett osztalékok is milliárdos emelkedést mutatnak.

A legmagasabb adózott eredményeket az építőipar hozta, nem csoda, hiszen utak, vasútvonalak, stadionok, múzeumok, hidak és mezőgazdasági üzemek is igen nagy számban épültek vagy újultak meg az elmúlt években. A beruházásokhoz szükséges pénzt pedig többnyire közbeszerzéseken nyerik el a cégek, ahol viszont ha épp úgy adódik (és általában úgy adódik), hogy nincs igazi versenytársuk a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez tartozó vállalatoknak, akkor árverseny sincs, az ebből fakadó pluszköltséget pedig természetesen az adófizetők állják.

A hazai építőipari cégek árbevétel-arányos nyeresége egyébként nemzetközi összehasonlításban is igen magas. A profit szempontjából még a kommunikációs cégek és a – főként a nemrég elhunyt Andy Vajna érdekeltségébe tartozó – szerencsejátékkal foglalkozó vállalatok szerepeltek jól, de 2017-ről 2018-ra megerősödtek a mezőgazdasági cégek, és a korábban még veszteséges TV2 is nyereségessé vált. A kommunikációs cégeknél érdekes tendencia, hogy a kegyvesztett, áfacsalási ügybe keveredő Kuna Tibor érdekeltségei a korábbi évekhez képest gyengébben szerepeltek 2018-ban, míg a helyére lépő Balásy Gyula cégeinek teljesítményéhez továbbra is jelentősen hozzájárul, hogy ők szervezhetik a kormány plakátkampányait.

A tulajdonosok által felvett osztalék tekintetében is az építőipari cégek dominálnak. 2018-ban a legnagyobbat szakító építőipari cégek közé tartozik a Duna Aszfalt, amelyből 13 milliárdos osztalékot vehetett fel a tulajdonos, de a ZÁÉV-ből, a Marketból, a Simicska Lajostól Mészáros Lőrinchez került Közgépből, illetve a nemrég a Budapest–Belgrád-vasútvonal építési pályázatát is megnyerő R-Kordból is milliárdos osztalékot kaptak a tulajdonosok.

A tulajdonosi kört tekintve nem okoz nagy meglepetést, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető cégek hasítanak leginkább. Bár az ország leghíresebb gázszerelője nem tekinti magát Orbán Viktor strómanjának, annyi biztos, hogy cégei sorra nyerik a közbeszerzéseket, ez pedig a vállalatok eredményeiben is megmutatkozik.

Az adatvizualizációnkban Mészáros Lőrinc köreihez csatoltuk – a családtagjainak cégein kívül – az egyébként a hozzá közel álló Szíjj László tulajdonában vagy résztulajdonában álló vállalkozásokat is. A miniszterelnök kedvenc focicsapatának (Vidi) tulajdonosához, Garancsi Istvánhoz és köréhez kapcsolódó cégek is sikeres évet zártak, hiszen nemcsak a Market Zrt., hanem például a nemrég Scheer Sándor érdekeltségébe került magyarországi McDonald'sokat működtető cég is jól teljesített. (Bár a tavalyi évben még nem Scheeré volt a cég.) Nem panaszkodhat Orbán Viktor édesapja és veje sem, hiszen az ő vállalkozásaik is milliárdos nyereséget könyvelhettek el. Tiborcz István, Orbán Viktor legidősebb lányának férje egyébként már a 32. leggazdagabb magyar.

Mészáros Lőrinc sok cégnek nem 100 százalékban tulajdonosa, ezért is van az, hogy a hozzá köthető vállalatok csaknem 90 milliárdos osztalékából – a G7 számításai szerint – mindössze 25 milliárd forint az, amit ő kapott. A szintén jól szereplő energetikai és mezőgazdasági cégekből is Mészáros gyarapodott leginkább, hiszen a Mátrai Erőmű és az agráriumban igen sikeres Talentis is részben vagy egészben az ő tulajdonában van. (A Mátrai Erőmű felel az ország energiaellátásának ötödéért, a Talentis-csoport pedig 38 ezer hektáron gazdálkodik Magyarországon, ezzel Mészáros hazánk legnagyobb földesurának tekinthető.)

A miniszterelnök igényei tehát teljesülni látszanak, ezt támasztja alá az is, hogy a hozzá lojális vállalkozók, barátai, rokonai az elmúlt tíz évben közel ezermilliárd forintot gyűjtöttek.