A Netpincér gyakorlatilag 1999-as indulása óta egyeduralkodó a magyar ételrendelési piacon. Bár számos kihívója volt, egyik sem tudott fogást találni a platformon, ami 2016 óta a német Foodpanda tulajdonában van. Egy éve viszont megjelent a finn Wolt, és a Netpincér pont ekkor dobta piacra a Go nevű alkalmazását is. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a piacon úgy látják, hogy a Wolt komoly kihívója lehet a Netpincérnek, aminek az éttermek mellett a futárok is örülhetnek, miközben a fogyasztók elkezdtek hozzászokni ahhoz, hogy fizetni kell azért, hogy másfél óra helyett fél óra alatt jöjjön ki a pizza.

Mostanában nehéz úgy végigmenni Budapesten, hogy ne lássunk jellegzetes piros netpincéres vagy kék woltos ételkiszállító táskás biciklis vagy motoros futárokat, ráadásul az elmúlt nagyjából egy évben, a finn Wolt és a német székhelyű Delivery Hero tulajdonában lévő Netpincér Go nevű szolgáltatásának megjelenése óta szinte töretlenül nő a futárok száma a fővárosban.

Aki szokott ételt rendelni, annak az is feltűnhetett, hogy drágult és gyorsult is az ételkiszállítás ebben az egy évben, ráadásul nem sokkal a két alkalmazás megjelenése előtt eltűnt másik két - országosan három - újonnan piacra dobott alkalmazás is a piacról. A Wolt és Netpincér Go annyiban más, mint a korábbiak, hogy fix futárbázist, ügyfélszolgálatot és pluszrendelések mellett marketingszolgáltatást is nyújt az éttermeknek, és úgy néz ki, hogy alapjaiban változtatta meg a budapesti ételrendelési piacot.

Megkerestük a Woltot, a Netpincért, éttermekkel és futárokkal beszéltünk, hogy megtudjuk, mi változott a fővárosi ételkiszállításban az elmúlt nagyjából egy évben. Röviden összefoglalva:

A 2017 őszén indult három új kajarendelő alkalmazás (Sendee, Ridroll, Fleetyou) közül egyik sem maradt meg a piacon, nem tudtak versenyképes alternatívát nyújtani a Netpincérrel szemben.

Ami még mindig domináns, de a Wolt komoly konkurenciát jelenthet számára.

A Netpincér Go és a Wolt alkalmazásainak megjelenése egy drágább, de jobb és gyorsabb szolgáltatást jelent az éttermeknek és a fogyasztóknak is. Sok olyan étterem szállít házhoz, ami saját futárokkal nem tudta kigazdálkodni ezt a szolgáltatást.

A Netpincér dominanciájának kikezdése a futároknak is jó hír, mert az elmúlt egy évben a jó futárokért nagy volt a verseny, ráadásul sok olyan egyetemista is futárkodik, aki alkalmazás nélkül korábban nem mert volna belevágni.

A munkaerőhiány és a nagyobb verseny miatt a bérek is nőttek, az alkalmazásoknál KATA-val dolgoznak a futárok, ami piacfehéredést jelent, mert az iparág korábban a szürke- és a feketezóna között ingadozott.

Nem ők voltak az elsők, akik elvéreztek

Ha ez bejön, nem hoz többé kihűlt pizzát a futár - ezzel a címmel írtunk cikket 2017 őszén a Netpincér három új kihívójáról. Hát, nem jött be, az okostelefonos alkalmazással operáló futárszolgálatások közül már egyik sem elérhető.

A három cég alapítói közül csak az egyiket sikerült elérnünk, aki név nélkül annyit árult el, hogy nagyjából egyszerre hagyta abba a három új szereplő még a Wolt és a Netpincér Go 2018 májusi indulása előtt. A kudarc okairól azt mondta, hogy nagyon kiszámíthatatlan volt, hogy mikor állnak rendelkezésre futárok, és hogy nem gondolja, hogy azért nem jártak sikerrel, mert a többekkel egyszerre indultak, a baj inkább az volt, hogy nem voltak elég tőkeerősek ahhoz, hogy pénzügyileg fenntarthatóvá tegyék a működésüket.

Budapesti éttermek menedzsereitől, illetve az új piaci szereplőktől is hasonló okokat hallottunk, amikor arról kérdeztük őket, hogy mi lehetett a kudarc oka. Tajta Ákos, a Wolt general managere azt mondta, nem véletlen, hogy a Wolt platform mellett futárokat is biztosít, és szerinte az is nagyon nagy munka, hogy az alkalmazásban olyan IT-rendszer működjön, ami megfelelően optimalizálja a futárok útját a városban. Az egyik étteremmenedzser a futárhiány mellett még azt is megemlítette, hogy drágák voltak a becsődölt szolgáltatások, ahhoz képest amit nyújtani tudtak.

Patai Zoltán, a Netpincér ügyvezetője ehhez még annyit tett hozzá, hogy nem tudja, pontosan mi ment félre ezeknél a cégeknél, de az biztos, hogy ez egy globális szinten nézve is nehéz piac, és nagyon sok technológiai háttértudás és tőke szükséges ahhoz, hogy egy cég nyereséges legyen. A Wolt és a Netpincér pedig más országokban már bevált technológiát kapott az anyacégektől, így nem kellett külön az alkalmazás lefejlesztésére is költeniük.

A Ridroll, a Sendee és a Fleetyou esete egyébkét inkább szabály ezen a piacon, mint kivétel.

A Netpincér gyakorlatilag indulása óta egyeduralkodó, és számos kihívója volt, de senki nem tudott mellette megmaradni hosszabb távon. A Netpincért Perger Péter és Csontos Zoltán alapították a Közgáz kollégiumában 1999-ben. A cég gyorsan piacvezetővé vált, és miután a magyar piacra 2013 márciusában belépő berlini Foodpanda sem tudott mit kezdeni vele, 2014 végén végül felvásárolta a magyar céget. Ahhoz, hogy ez a beruházás megtérüljön, 7-ről 15 százalékra emelték az Netpincéren keresztül rendelt ételek után járó éttermek által fizetendő jutalékot, amiből óriási zúgolódás lett az éttermek között. Mi is beszámoltunk arról, hogy sok étterem hagyta el a platformot, hogy új platformokhoz csatlakozzanak, amiknek viszont végül szintén nem sikerült megszorongatniuk a céget.

A Gazdasági Versenyhivatal 2015-ben versenyfelügyeleti eljárást indított, amiben végül nem állapított meg jogsértést, és nem bírságolta meg a céget, de az eljárás során a versenytársakat is megkérdezték piacról: ők a NetPincér részesedését az online ételrendelési szolgáltatásokon belül 70-90 százalék körülire becsülték, és második szereplőnek jellemzően a Pizza.hu portált tekintették, 5-10 százalék körüli részesedéssel. A többi piaci szereplő részesedését 1-5 százalék körülire tették. A Pizza.hu-t azóta egyébként felvásárolta a Netpincér.

"Rengeteg próbálkozás volt, amivel a Netpincér monopóliumát akarták megtörni, de ezeknél leginkább annyiban merült ki a stratégia, hogy megpróbáltak árban alámenni a piacvezetőnek. Persze ezek eleve halva született ötletek voltak" - mesélte Tóth Szabolcs, az Attaboy general managere, aki szerint a Netpincér a konkurencia rossz stratégiája mellett azért is tudott a mai napig is domináns szereplő maradni, mert az internetes szocializáció úgy alakult a budapestiek körében, hogy mindenki a Netpincérhez szokott hozzá.

Sok próbálkozó keresett meg minket és nálunk is felmerült az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen portált, de erre végül nem is került sor, mert arra jutottunk, hogy önmagában nincs értelme egy újabb szereplő megjelenésének, ennél több kell

- mondta.

2016-ban a német Foodpandát a világ egyik legnagyobb online ételrendelő-hálózata, a szintén német, tőzsdén jegyzett Delivery Hero vette meg, így került a Netpincér is ehhez a céghez. A Delivery Hero megjelenése abból a szempontból is komoly változást jelentett a magyar cég életében, hogy a cégnek sok tapasztalata volt több országban is erről a piacról, amit a leányvállalatokkal is megosztott. Többek között a Netpincér Góhoz szükséges technológiát is az anyacégtől kapta a Netpincér.

Érdekes azonban, hogy a Go piacra dobásával egészen 2018 májusáig vártak, és bár a Wolt indulását pár nappal megelőzték, az időzítés miatt felmerül a gyanú, hogy az addig kvázi monopolhelyzetben lévő Netpincér csak a Wolt megjelenésének hatására indította be Magyarországon a Gót.

Erre a Netpincér ügyvezetőjénél is rákérdeztünk. Patai azt mondta "kíváncsi lenne, hogy ki mit mond arra, hogy kinek jutott előbb a logisztikai szolgáltatás piacra dobása", de szerinte a Netpincér a konkurencia megjelenése ellenére is előállt volna a szolgáltatásával. "A Delivery Hero részéről van egy növekedési elvárás a Netpincérrel szemben, és a Netpincéren belül is megmaradt az az elv, hogy jó rendelési élményt kell nyújtani a fogyasztónak. A Delivery Hero más piacokon látta ebben a növekedési potenciált, új éttermeket lehet bevonni így a rendelési piacra, így a Delivery Hero és a Netpincér törekvései egybeestek ebből a szempontól" - mesélte az indulásról.

2019 elején egyébként menedzsmentváltás is volt a Netpincérben, Patai Zoltán ekkor lett ügyvezető. Az elődje egyszerre volt magyarországi és régiós ügyvezető is, de Patai elmondása alapján annyi munka volt a magyar piaccal, hogy szükség volt egy emberre, aki kifejezetten csak a magyarországi operációért felel. Ez egyébként szintén arra utalhat, hogy a Netpincér is komoly versenytársként tekint a Woltra.

Ezt beszélgetőpartnereink is megerősítették, ugyanis szinte mindenki egyetértett abban, hogy

a Wolt az első olyan konkurenciája a Netpincérnek, ami valódi kihívást jelenthet, mert ez az első piaci szereplő, ami mind a fogyasztónak, mind a futároknak, mind pedig az éttermeknek olyan hozzáadott értéket tud nyújtani, ami miatt megéri elgondolkodni a váltáson.

Gyorsult és drágult a kiszállítás

A Netpincérre a kis magyar cégek tehát eddig nem jelentettek igazi veszélyt, de Tajta Ákos, a Wolt general managere és Erős Levente, a Wolt operations managere szerint a 42 városban és 16 országban jelen lévő, 50-60 IT-fejlesztővel operáló finn multi felkavarta az állóvizet a magyar piacon.

A sima Netpincérhez képest a Wolt és Netpincér Go újítása is az volt, hogy nemcsak listázzák az éttermeket, amiknek a kiszállítását saját futárok oldják meg, hanem az alkalmazást használó futárok viszik ki az ételt, a városban éttermek és kiszállítási címek között ingázva. Mindez jelentősen lerövidíti az utakat, ugyanis amíg egy étterem futára általában az étteremből indulva egyszerre maximum 2-3 címre visz ki ételt, egy gós vagy woltos futár a kiszállításai címhez legközelebb eső étteremben veszi fel az újabb kiszállítandó ételt.

A megrendeléstől kezdve jelenleg átlagosan 35 perc alatt szállítja ki az ételt a Wolt, ami azt jelenti, hogy az étel nem tölt a futártáskában 10-15 percnél többet

- mondta Tajta, aki szerint az utóbbi egy évben Budapesten érezhetően gyorsult az ételkiszállítás. Ezt Patai is megerősítette, ő azt mondta, hogy év eleje óta a futárok létszámának növekedése miatt folyamatosan javult az átlagos kiszállítási idő, ami jelenleg a Netpincér Gónál 30 perc körül alakul.

A Netpincér Go alkalmazás alapvetően a Wolthoz hasonlóan működik, a rendszer ugyanúgy algoritmusok alapján optimalizálja a futárok úti célját, és a felhasználó számára ugyanúgy nyomon követhető, hogy hol és mi történik éppen a rendelt étellel. A Netpincér Go kínálatában jelenleg 350-400 éterem érhető el, az ételrendelési szolgáltatás Budapesten fixen 490, vidéken 290 forintba kerül (ugyanez a költség a Woltnál 499 és 799 forint között alakul étteremtől függően).

A kiszállítási díjat eddig is beépítették az éttermek, és azzal, hogy a Go és a Wolt is drágább az eddigi átlagos kiszállítási díjaknál, Tajta szerint csak transzparensebbé vált a rendszer.

Azt Patai is elismeri, hogy összességében drágult a kiszállítás, de szerinte egyértelműen látszik, hogy a 30 perces átlagidő megér ennyi pénzt az embereknek, és szerinte mára már elkülönül, hogy például a Netpincér felületén belül inkább a lassabb, de olcsóbb kiszállítást választja, vagy a Gót és a fizetős kiszállítást fenntartó éttermeket, amik gyorsabbak.

Fotó: Németh Sz. Péter

A Go kínálata is folyamatosan bővül, Budapesten a külső kerületek felé terjeszkednek, Patai elmondása alapján nemrég jelentek meg Csepelen, Zuglóban és Kőbányán is, de lassan már az agglomerációba is eljutnak. Budapesten kívül pedig Székesfehérváron, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és március óta Győrben is elérhető a Go szolgáltatása is.

A Woltnak jelenleg nagyjából 100 ezer felhasználója van Budapesten, az alkalmazásban 230 étterem érhető el. Még nem fedték le teljesen Budapesten, ugyanakkor Tajta elmondta, a külső kerületekben is folyamatosan bővítenek, és nemrég Pécsen is elérhetővé tették a szolgáltatásukat.

Szemes Gábor, a Hummusbar general managere azt mondta, hogy azt is el tudja képzeni, hogy a Wolt egészen az agglomerációig terjeszkedjen. Megemlítette, hogy a III. kerületi Graphisoft Parkban van egy éttermük, amivel már korábban le akartak szerződni a Wolttal, de pár hónapja még arra hivatkozva mondtak nemet, hogy nincs elég partnerük a környéken, viszont pont nemrég jelentették be, hogy már azon a környéken is elérhető lesz a szolgáltatásuk.

Sok étteremnek eddig nem fért bele

A Patai szerint az éttermek az alapján döntik el, hogy a Woltot vagy a Netpincért veszik igénybe, hogy az adott cég tud-e egyszerű és jól működő szolgáltatást nyújtani, illetve hogy milyen extrát tud nyújtani ezen felül. Példaként azt említette meg, hogy a Netpincérnek a központi fejlesztőcsapat mellett vannak helyi fejlesztői is, és Patai szerint fontos, hogy így előbb tudnak reagálni az éttermek és a fogyasztók igényeire, mintha a központra kéne várni a fejlesztésekkel. A hosszú távú tervekről azt mondta, hogy tervezik, hogy az ételkiszállításon túllépve általánosabb logisztikai szolgáltatássá fejlesszék a Gót.

A Wolt vezetői arról számoltak be, hogy egészen különböző úton jutottak el a partnereik odáig, hogy az ő szolgáltatásukat válasszák: voltak, akik korábban a Netpincéren voltak, de már csak Wolton vannak, vannak akik még mindig fenn vannak "sima" Netpincéren, de már Wolton is, és sok olyan étterem is van a kínálatukban, ahol korábban úgy ítélték meg, hogy saját kiszállítást nem tudnának kigazdálkodni, de a woltos kiszállítást bevállalták.

Arra a kérdésre, hogy miben tartja jobbnak a Woltot a versenytársaknál, Tajta azt mondta, azt gondolják, hogy ő logisztikai hátterük a legerősebb jelenleg a piacon.

Nálunk a futárok több címet tudnak egységnyi idő alatt kivinni, mert az alkalmazás nagyon hatékonyan optimalizálja a futárok útját a címek és az éttermek között

- mondta Tajta, aki szerint a gyorsaságon kívül az is javítja a szolgáltatás minőségét, hogy a vevő az alkalmazáson keresztül valós időben tudja nyomon követni, hogy éppen hol jár az étel, amit rendelt. A komoly IT-háttér azt is lehetővé teszi, hogy az éttermek a kifejezetten nekik fejlesztett alkalmazás rendelési adatai alapján fejlesszék az üzletüket.

A Woltnál a visszajelzésekre is nagy hangsúlyt fektetnek: az ügyfélszolgálatból például egy percen belül ígérnek választ az éttermeknek, és Tajta szerint az is javítja a szolgáltatásuk minőségét, hogy folyamatosan látják, hogy a futárok merre járnak, a vevők pedig jelezhetik, hogy mennyire voltak elégedettek az étellel és a kiszállítással.

A futárok nagyjából egyenlő arányban dolgoznak motorral, biciklivel és autóval. "A rendszer hegyre nem küld biciklist, az autóst pedig például annyira küldi a belvárosba, ahol nehéz parkolni, és azt is tudja, hogy hol van dugó vagy útlezárás, mindezt teljesen automatizáltan" - mondta erről Erős Levente, aki szerint az éttermi futárkodáshoz képest a Woltnál azért tudnak jobban keresni a futárok, mert az algoritmikus úttervezés miatt egységnyi idő alatt több címet tudnak útba ejteni, ami több címpénzt is jelent.

Rákaptak az egyetemisták

A Woltnál arról számoltak be, hogy az éttermeknél dolgozó futárok közül eleinte sokan szkeptikusak voltak, de akik átjöttek, jól dolgoznak, és a pénzzel is elégedettek.

A korábban futárként dolgozók mellett azonban sok új futár is megjelent a piacon. "Nyár előtt indultunk, és számítottunk rá, hogy az egyetemisták jó munkaerők lesznek, és ez így is lett" - mondta Erős, aki szerint az alkalmazás segítségével futártapasztalat nélkül is bele lehet vágni a futárkodásba, ha valaki valamennyire ismeri már a várost.

Erős szerint a futárok esetében nemcsak a fizetések nőttek a Netpincér Go és a Wolt megjelenésével, hanem a

foglalkoztatási szempontból erősen szürke és fekete zóna között ingadozó iparág sokat fehéredett azáltal, hogy az alkalmazással dolgozó futárok a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) fizetik.

Patai azt mondta, a Go menedzselésének az egyik legnagyobb kihívása annak biztosítása, hogy mindig megfelelő számú futár álljon rendelkezésre. A Netpincér appban a futárok előre tudják megadni, hogy mely műszakokban akarnak dolgozni, a rendszer pedig a korábbi rendelési adatok alapján adja meg, hogy egy adott műszakot összesen hány futár tud felvenni. A futárok itt is KATA-s vállalkozóként kötnek szerződést a céggel, de ha egyszerre túl sokkal állnak szerződésben az azért rossz, mert nincs elég munkája a futároknak, ha kevéssel, akkor viszont lassul a kiszállítás.

Patai szerint a munkaerőhiány ellenére egyelőre nem jelent problémát, hogy elég futárt találjanak, amihez hozzájárul, hogy a 900 forintos órabér és az 500 forintos címpénz nem számít rossz fizetésnek. A futárkodás reklámozása és annak biztosítása, hogy a felvételi folyamat után minél többen döntsenek a futárkodás mellett, sok energiát visz el, de Patai szerint ebben is sokat segít, hogy a nemzetközi központból kapnak segítséget arra vonatkozóan, hogy milyen megoldások működnek a legjobban. Magyarországon a futárokat például kedvezményes biztosítás kötésének, és telefonos flottába való belépés lehetőségével próbálják a céghez csábítani.

A fizetések egyébként hasonlóak a Woltnál és a Netpincérnél, a nyilvános Facebook-csoportokban közzétett hirdetésekben annyi a különbség, hogy a Gónál magasabb az alapdíj és alacsonyabb a címpénz, a Woltnál pedig fordítva. Összességében a Netpincér valamivel magasabb béreket kínál a Woltnál, de az összehasonlítást nehezíti, hogy a futárok teljesítményétől is sok függ.

Az egyik cég - korábban a Hajtás Pajtásnál dolgozó - biciklis futára azt mesélte az Indexnek, hogy a munka előnye, hogy saját maga tudja beosztani az idejét, és a fizetésével is elégedett, emellett pedig említette még, hogy az is jobb, hogy rövidebb utakat kell megtennie egyszerre, így kevésbé monoton a munka.

A KATA-s megoldásról azt mondta, ebben van egy rizikó, de egyelőre neki így jobban megéri a futárkodás, illetve az alkalmazotti státuszhoz képest az is rosszabb, hogy a Hajtás Pajtásnál például külön fizettek amortizációs költséget, most viszont a rendes fizetéséből kell kigazdálkodnia, ha cserélni, vagy javítani kell valamit a biciklijén. A vállalkozói létben az is nehezebb, hogy ha például télen fázik, akkor nincs egy központi hely, ahova be lehet menni melegedni, saját magának kell megoldania ezt.

Futárok elmondása alapján Wolt és a Netpincér óriási csatát vívott a futárokért, több tízezer forintos egyszeri jutalmat ígértek a céghez igazoló futároknak, de olyat is hallottunk, hogy az egyik cég toborzási eseménye idején a ház előtt állt a másik cég embere és szórólapokat osztogatott az épületet elhagyó érdeklődőknek, amin a másik cég ajánlatát mutatták be. Azt is hallottuk, hogy a hagyományos csomagszállításban utazó Hajtás Pajtástól is szívtak el munkaerőt, ezért erre rá is kérdeztünk a cég ügyvezetőjénél, Kürti Gábornál.

Ő azt mondta, érzékelték a Wolt és a Netpincér Go indulását, és volt is béremelés a Hajtás Pajtásnál, de szerinte alapvetően eltér a két műfaj, a csomagszállításnál hosszabb utak vannak, a munkaidő is kötöttebb, náluk jóval többen dolgoznak teljes állásban. Kürti szerint egyébként biciklis futárból nincs akkora hiány, mint autós vagy motoros futárból, és ehhez az is hozzájárulhat, hogy a két új cég sok egyetemistát vonzott be.

Kevesebb vele a stressz

A saját futárok alkalmazása komoly szervezési feladat egy étterem menedzsmentjének, ez az egyik dolog, ami miatt éttermeknek megérheti ez a szolgáltatás.



"A napot azzal kell kezdeni, hogy meg bizonyosodni róla, hogy beért-e az összes futár. Ha beért, és túl kevés a rendelés, akkor a futárok zúgolódnak, ha viszont nincs elég futár, akkor az a menedzsmentnek stressz, mert bevételtől esik el az étterem" - mondta Tóth Szabolcs, az Attaboy general managere.

A címdíjak elmaradását pedig a fix díj emelésével kell ellensúlyoznia az étteremnek. Ez egy olyan probléma volt, ami miatt sok étterem nem tudta kigazdálkodni a kiszállítást. Szemes szerint erre jelentett megoldást a a Netpincér Go és a Wolt, amik bár nem olcsók, de kiküszöbölik azt a problémát, hogy az éttermeknek nincs a nap minden időszakában szükségük futárra.

"Kapok egy rendelést, és összesen annyit tudok, hogy mi a vevő keresztneve, az egyetlen feladatom pedig az, hogy annyi idő alatt elkészítsem az ételt, amennyit előzetesen vállaltam. Nem kell számolgatni, hogy kiszállítással együtt mennyi idő, mire eljut a vevőhöz az étel, ráadásul a fogyasztóval is a Wolt tartja a kapcsolatot, így nem csak állandó futárt, diszpécserből pedig kevesebbet kell alkalmazni. Emellett a saját webshop fenntartásán, fejlesztését is lehet spórolni és Tóth szerint az is fontos, hogy a Wolt reklámozza is az éttermeket, azaz marketingszolgáltatást is nyújt a kiszállítás mellett" - mondta Tóth.

A Hummusbar general manegere szerint is könnyebb dolga van az elmúlt egy évben az éttermeknek a kiszállítással. Szemes azt mondta, hogy mikor saját futárokat alkalmaztak, gyakran gond volt a megfelelő emberek kiválasztásával: "egy étteremben vagy a felszolgáló vagy a futár találkozik utoljára a vendéggel, ezért ha a futár késik, vagy nem megfelelő stílusban kommunikál a vendéggel, az az étterem megítélését is rontja".

"Akár 5-10 ezer forintos különbségek is adódhatnak ugyanazon a helyen dolgozó futárok kiszállításból megkeresett pénzében, attól függően, hogy mennyire udvarias a viselkedésük, vagy milyen a megjelenésük" – mondta erről Tóth, aki szerint a Woltnál szinte biztosra vehető, hogy nem fogunk belefutni olyan konfrontációkba, melyekről biztosan mindannyian hallottunk már. A Nettólottóval készített felmérésünk szerint egyébként a futárok jellemzően 240-350 között visznek haza havonta, aki 12 órázik meg hétvégéket is elvisz, pedig akár ennél is többet.

A Hummusbar első körben három hónapos próbaidőben egyezett meg a Wolttal, de közben még a Netpincérrel is tárgyaltak. Szemes erről azt mesélte, hogy érezhetően együttműködőbb lett a Netpincér addig elég kemény tárgyalási stílusa, miután a Wolt megjelent a piacon.

Az Attaboy jelenleg egyszerre van fenn a Wolton, és a Netpincéren is elérhető a saját futáros kiszállítása, valamint a saját holnapjukon is lehet rendelni, aminek az az oka, hogy az étteremnek relatíve magas átlagos rendelésszáma van. Tóth azt mondta, még nem biztos abban, hogy ha esetleg csak a Wolton lenne elérhető a házhozszállításuk, akkor nem veszítene rendeléseket. Azt is megjegyezte, hogy a Wolton keresztül olyan fogyasztókat érnek el, akik eddig nem ettek náluk, és el tudja képzelni, hogy teljesen átálljanak a Woltra, bár azt is elmondta, hogy még a Netpincér Go ajánlatát is meg akarja hallgatni.

"Persze a szolgáltatás a fogyasztónak és az étteremnek sem olcsó, de szerintem az utóbbi időben egyre többen vannak, akik rájöttek, hogy ha rendes kiszállítást akarnak, akkor annak költsége van, amit nem lehet megspórolni. A 400-500 forintos kiszállítási díjak egyből nem tűnnek olyan soknak, ha belegondolunk abba, hogy sokszor már a csomagolás párszáz forintos költség, és én úgy látom, már megjelent egy olyan fogyasztói réteg, akik hajlandóak ennyi pénzt kifizetni azért, hogy másfél óra helyett fél óra alatt jöjjön ki az étel, ne legyen hideg és legyen normális a kiszolgálás" - mondta Tóth.

Szemes arra is számít, hogy az éttermek közül is többen választják majd saját futár helyett a futáralkalmazásos megoldást,

ugyanis szerinte egy ilyen IT-fejlesztéssel, amit a címek egymásra való felfűzhetősége jelent, az éttermek nem tudják felvenni a versenyt.

Szemes azt is elmondta, hogy a Hummusbar átlagos kiszállítási ideje a Wolttal lerövidült, de általánosságban is érezhető, hogy a két szereplő megjelenése óta gyorsult a kiszállítás a fővárosban. Eleinte nem hitte, hogy a hozzáadott értéke lesz annak, hogy a Woltnál követni lehet, hogy épp hol van a futár, de az eddigi visszajelzések alapján az ételrendelők szeretik ezt a funkciót. Hosszabb távon ugyanakkor Szemes a kiszállítási díjak csökkenésére számít: "minél több ügyfele lesz a két cégnek, annál lejjebb tudnak majd menni az árakkal. Mi jelenleg százalékos díjat fizetünk, és örülnénk neki, ha idővel le tudnánk majd ülni, és újra tudnánk tárgyalni ennek a mértékét" - mondta.