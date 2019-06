Berlinben 5 évre befagyaszthatják az albérletek árát

Berlin lakosságának 85 százaléka bérelt lakásokban él, nem csoda, hogy rendkívül erős a bérlői érdekérvényesítés a német fővárosban. Az utóbbi idők elszabaduló albérletárai miatti általános elégedetlenség hatására a város baloldali városvezetése most javaslatot tett arra: 5 évre fagyasszák be a bérlemények árát 2020 januárjától kezdődően, írja a Politico.

Ha megszavazzák, az árnövelés tiltása 1,5 millió lakásra vonatkozik majd, de a szociális bérlakások és az újépítésű lakások nem tartoznak a hatálya alá. A beszámolók szerint a tulajdonosoknak még akkor is engedélyt kell majd kérniük, hogy ha felújítás miatt emelnének árat 50 eurocent/négyzetméternél nagyobb mértékben.

Berlinben már évekkel ezelőtt is durva volt a helyzet lakáshoz jutás terén, 2015-ben részletesebben is bemutattuk az ottani folyamatokat annak apropóján, hogy akkor vezettek be először a mostanihoz hasonló albérletszabályozást. A négy évvel ezelőtt megszavazott törvény viszont nem teljes befagyasztás volt, hanem annak meghatározása, mennyivel lehet emelni az árat a különböző típusú lakásoknál. Elemzések szerint egyébként nem igazán sikerült elérnie a kívánt hatást.

A baloldali irányítású önkormányzat (SPD-Die Linke-Zöldek koalíció) által kedden bedobott árbefagyasztási javalattal kapcsolatban a lakhatásért felelős tisztviselő, Katrin Lompscher azt nyilatkozta, a lakhatás alapvető szükséglet, és az új törvénnyel a város meg akarja törni az évet óta tartó durva árnövekedési ciklust a bérlemények piacán. Statisztikák szerint az elmúlt tíz évben duplázódtak, csak az idei év első negyedében pedig 7 százalékot nőttek az albérletárak, amitől a bérlői oldal aktivizálódott, a közelmúltban több tüntetést is tartottak az ügyben és petíciók indultak például azért, hogy a városvezetés államosítsa azon ingatlantulajdonos cégek lakásait, amelyeknek 3000-nél több ingatlanjuk van. A DW azt írja, Lompscheréknek október 15-ig van idejük, hogy kész javaslatot terjesszenek a városi szenátus elé az árbefagyasztásról.

Németország legnagyobb ingatlantulajdonosi érdekvédő szervezete, a Haus und Grund természetesen nem örül az új szabálynak, sőt, már fel is hívta tagjait arra, hogy még 2020-as hatályba lépés előtt emeljenek árat. A szervezet elnöke a The Local beszámolója szerint azzal kritizálta a szabályt, hogy nem tesz különbséget a kis lakástulajdonosok és a nagy, sok ingatlant bérbeadó szereplők között".