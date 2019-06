Ki nyeli le a hazai, állami kötődésű informatikát?

Látszólag jelentéktelen bejelentések. átcsoportosítások mentén valójában ezermilliárdos tétekért zajlik a helyezkedés a hazai informatikában.

A legfrissebb fejlemény szerint, mint azt az Index.hu is megírta, két központi szereplő, Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért széttartanak, és Jászai, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatójaként irányító befolyást szerzett a 4iG informatikai nagyvállalatban. A cégvezető 40,2 százalékra növelte részesedését, és ezért a jogszabályi előírások szerint, a 33 százalékot meghaladó befolyásszerzés miatt 15 napon belül nyilvános vételi ajánlatot tesz a társaság részvényeire.

Az ajánlatok a Mészáros-világban

Aki figyeli az ilyen tőzsdei történeteket, észrevehette, hogy a Mészáros-csoportban (az egyszerűség kedvéért a tőzsdei cégek közül ide sorolható a 4iG, az Appeninn, a Konzum és az Opus Global) van erre egy visszatérő recept.

Mindegyik cégben relatíve olcsón szerzett részesedést a Mészáros-világ valamely cége, például a Konzum PE Magántőkealap. Ahogy elkezdik gyűjtögetni a papírokat, egy idő után átlépi a 33 százalékot a főrészvényes. Ilyenkor ajánlatot kell tenni, legalább az elmúlt fél év súlyozott tőzsdei átlagárán. Ám, ha a papír ára felfelé megy, akkor ez a súlyozott átlagár, alacsonyabb lesz, mint az aktuális, vagyis a Konzum PE Magántőkealapnak és ajánlattevő társainak senki nem ajánlja fel a részvényeit.

Aki mindenesetre visszakeresi a vonatkozó bejelentéseket, Mészáros Lőrincék tettek már tőzsdei ajánlatot az Appeninnre, az Opimusra (vagyis a mai Opus Globalra), a Konzumra, sőt egy ízben már a 4iG-re is, de pénzt nem nagyon kellett kiadniuk.

Ez most tényleg szétválás

A 4iG új felvásárlása azonban más, hiszen a piacon az hírlik, hogy Jászai Gellért valóban szétválik Mészáros Lőrincről. Érdemi szakításról van szó, és ez egy új szerep lesz Jászai Gellért számára, aki alighanem megunhatta, hogy ő mindig csak mint Mészáros Lőrinc tőkepiaci végrehajtója szerepeljen, most már alanyi jogon lesz tényező, amolyan vezető NER-lovag.

Ilyenkor minden fél és azok belső környezete természetesen azt sugározza, hogy

továbbra is jóban vagyunk és mindannyian közvetlenül kapcsolatban vagyunk a miniszterelnökkel, vagyis bírjuk Orbán Viktor bizalmát is",

de azért ez soha nincs teljesen így, van, aki gyengül, van, aki erősödik.

A német kártya

A küzdelem elsődleges tétje, hogy ki léphet egy nagyot a hazai informatikában, ki kerül közelebb egy régóta rebesgetett nagy falat, a német hátterű T-Systems részleges, vagy teljes megszerzéséhez.

Kezdjük azzal, hogy

a T-Systems végső tulajdonosa, a Deurtsche Telekom 32 százalékban a német állam tulajdonában van és 68 százalékban van csak kisrészvényesek kezében.

A magyar Orbán Viktor és politikai családjának társszereplői előszeretettel ütköznek a német hivatalos politikával, Angela Merkelt személyesen is szeretik ekézni, de gyakori célpont a németek befogadáspártinak tartott menekültpolitikája is.

A kérdés csak az, hogy Németországban mi a politikailag kínosabb, ha közvetlenül a miniszterelnök környezetével üzletelnek, vagy, ha egy kínos informatikai balhé, a Sagyibó-gate (a Microsoft és a kormányzat közötti kínos szállítások) érintettjeivel születne üzlet.

Nézzünk forgatókönyveket!

Kinek lehet eladni?

Ha a németek, akik állítólag már jó ideje tárgyalnak magyar vevőjelöltekkel, nem szívesen kötnének üzletet a Mészáros-családdal, mert annak német belpolitikai következményei lennének, segítheti az üzletet, ha a 4iG már nem a Mészáros-család, hanem Jászai kezében van. Ha a németek a Sagyibó-gate miatt kerülnék a 4iG-t, mint partnert (a 4iG is érintett volt a microsoftos eladásokban, sőt, Sagyibó Viktor pár napig még a céget is vezette), akkor még az is lehet, hogy mégis marad a Mészáros-család partnernek, konkrétan egy másik érdekeltség, az Opus Global lehet a befutó. Bonyolítja a képletet, hogy Papp István, aki korábban vezette a Microsoftot és vezette, ezért biztosan nagyon jól ismeri a T-Systemset, szintén felbukkant egy tőzsdei cégben, az Est Mediában, de a cég jelenlegi mérete miatt nem reális, hogy a kicsi Est Media legyen a befutó, ráadásul Papp István is belebukott anno a Sagyibó-gate-be.

Miért szakadnak?

A piaci pletykák szerint mindenesetre a Jászai és Mészáros közötti távolodásnak több oka is lehet.

Például az, hogy Jászai valóban nagyon megerősödött, és neki van olyan tudása, hogy egy ma még nem annyira NER által ellenőrzött zavaros világban, a hazai informatikában központosítson.

Jászai és Mészáros nincsenek már jóban, de Orbán külön-külön mindkettőt elfogadja és mivel szeret versenyző kompetenciákat kiépíteni, akár mindkettőjüknek lehet szerepe a jövőben.

A felek valójában jóban vannak, de a deal német optikája miatt Mészárost kicsit kívülre kell helyezni most ebből a sztoriból.

Utóbbi forgatókönyvnek van egy olyan magyarázata is, hogy az Opus Global és a 4iG tulajdonosi hátterét azért is el kell különíteni; mert különben bizonyos átfedő tulajdonszerzések, például a takarékszövetkezeti szektor informatikáját fejlesztő Takarékinfo megvásárlása versenyjogi passzusokba ütközik.

Végül felsejlik az említett Papp István szerepe is. A hazai informatikai világ egyik legfajsúlyosabb szereplője soha nem esett ki a pikszisből, az államnál landolhatott, miután a távol-keleti Microsoftból úgy küldték el, hogy nem adtak neki lehetőséget arra, hogy megvédje magát,

Mivel ő is szerepet vállalt egy ma még üres tőzsdei cégben, nem lenne meglepő, ha valami informatikai vásárlást kezdeményezne.

Nagy tervekben nincsen hiány, az egyik forrásunk szerint a 4iG, mint hamarosan Mészárostól teljesen mentesített, de NER-közeli informatikai cég több felvásárlást is bonyolít majd egy-két hónapon belül, és a tervek szerint utána akár a Frankfurti Értéktőzsdén is megjelenhet. Állítólag már erről is indultak puhatolózó beszélgetések.