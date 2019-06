Újabb emeletes vonatok érkezhetnek

Összesen 19 emeletes Stadler motorvonatra van szerződése a MÁV-nak, és most írták alá a szerződést következő 21 megvásárlásának az előkészítésére. Készülnek a magyar gyártású IC+ vasúti kocsik is.

A következő évek kihívásairól, és a MÁV stratégiájáról tartott tájékoztatót Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója.

Mint a sajtótájékoztatón kiderült, a kihívásból sok van, pénzből viszont jóval kevesebb. Modern (ETCS2 biztosítóberendezéssel is felszerelt) vasútvonal, amin 160 km/órával mehetnének a vonatok, jelenleg mindössze 82 kilométer van Magyarországon, mondta Homolya. A MÁV elképzelése szerint ez 400-500 kilométerre nő 2022-re.

Az utasok felét most a Budapest elővárosi forgalom hozza, erre a területre fókuszálna a MÁV a következő években is. Itt is van gond: Budapesten belül nagyon lelassulnak a vonatok, annyira, hogy van olyan vonal, aminek a sokkal hosszabb fővároson kívüli részét gyorsabban teszi meg a vonat, mint a rövidebb budapesti szakaszt. Ezen is javítanának.

Az uniós szabályoknak megfelelően hamarosan meg kell nyitni a magyar vonalakat a magán-vasúttársaságok előtt. Elhangzott, hogy a MÁV hátrányban lesz a versenytársak között, mert vasúti flottájának modern járműveit uniós pénzből vették, ezért azok nem a MÁV, hanem az állam tulajdonának számítanak. Így a MÁV a tenderen csak az elavult, régi járművekkel indulhat, azzal pedig nehéz lesz nyerni.

A járműpark ettől függetlenül uniós támogatással tovább bővül: motorvonatokból 19 emeletes KISS-re van szerződés a svájci Stadler gyárral, és most írták alá a szerződést következő 21 megvásárlásának az előkészítésére.

Készülnek a saját gyártású IC+ kocsik, amiből 15 már forgalomban van, 70 további az első szériában elkészül, és további 210 darabot gyártanak, ez a mennyiség rövid távon lefedi az országos IC-szükségletet. Mint Kerékgyártó elmondta, ez egy jó projekt, csak nehezen indult be. Az új, légkondicionált, korszerű vécékkel felszerelt kocsik 200 km/órás sebességet is bírnak, nemzetközi forgalomra is alkalmasak. Darabonként 420 millió forintba kerülnek, ami 30 százalékkal olcsóbb, mint amennyiért most a piacon kocsikat lehetne vásárolni, és 50% a gyártásban a hazai beszállítók aránya. A kocsikhoz korszerű mozdonyokat akar vásárolni a MÁV. (Konkrét forrás még nincs rá.)

Közölték, hogy a járműbeszerzések, pályafelújítások és pályaudvar-felújítások mellett a MÁV a Volánbuszok és a vonatok menetrendjeinek egységesítésével, ésszerűsítésével, a párhuzamos vonalak felszámolásával szeretne több utashoz jutni. Erre is kidolgoztak egy stratégiát, de hogy mit sikerül elérni belőle, azt egyelőre nem tudni, mert ennek a feladatnak már 2012-ben és 2015-ben nekiszaladtak, és nem lett belőle semmi.

Elhangzott az is, hogy a majdani vetélytársak, buszok mellett egyre inkább versenyezni kell a MÁV-nak az olyan telekocsi-rendszerekkel, mint például az Oszkár. Erre részben az lesz a MÁV válasza, hogy fellép a nem adózó, féllegális rendszerek ellen a kormányzatnál.