15-ről 150 milliárdra nőttek Rogán Antal tárcájának költségei 5 év alatt

Rogán Antal 2015-ben kapott saját minisztériumot, a Miniszterelnöki Kabinetirodát. Az induláskor azzal hárították az esetleges plusz költségeket érintő kérdéseket, hogy a Kabinetiroda a Miniszterelnökségből vált ki, így nincs szüksége új költségvetésre. Azonban a hvg.hu most összeszámolta,

hogy Rogán minisztériumának működési költsége az indulása óta a tízszeresére nőtt.

A minisztérium 2015-ös indulásakor a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal együtt 15 milliárdból gazdálkodhatott, 2020-ra azonban már 153 milliárd forint van előirányozva a számukra. A növekedés egyik fő oka, hogy a turizmus is Rogán alá került, csak ez 90 milliárdos emelkedést hozott 2018-hoz képest.

Emberek terén is jól áll egyébként Rogán minisztériuma, az összes minisztériumban történtek leépítések, kivéve egyet, ahol 110 fővel nőtt a foglalkoztatás a tavalyi év elejéhez képest: a Miniszterelnöki Kabinetirodát.

Sokat költ a Kabinetiroda kormányzati kommunikációra és konzultációra is, az indulástól kezdve 2020 végig a hvg.hu számításai szerint az erre költött összeg elérheti a 120 milliárd forintot is. Ebben benne van például a Soros-kampányra és a kvótakampányra költött pénz is.