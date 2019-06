4 milliárdot kaszált Pecina a magyar kormányközeli médián

Közel 4 milliárd forintot keresett Heinrich Pecina a KESMA létrejöttéig a kormánybarát médiával kapcsolatos üzleteivel, számolta ki a g7.hu. Pecina neve a Strache botrány kapcsán került elő utoljára, ugyanis Strache lemondásához egy olyan videofelvétel vezetett, amin azt mondja, hogy olyan médiát szeretne, mint amilyen Orbán Viktornak van, és fel is ajánlotta közvetítőnek Heinrich Pecinát, akivel Orbán Viktor is szokott találkozni. Pecina volt az, aki a Népszabadságot és a Mediaworksöt is segített kormányközeli vállalkozóknak és vállalkozásoknak adni.

Pecina egy offshore cégen keresztül vásárolta meg 2017-ben 10,4 milliárd forintért a három kelet-magyarországi megyei napilapot kiadó Inform Mediát. Azonban ebből csak 2,2 milliárdot rakott saját zsebből, a többit a kormányközeli MKB Bank és a Takarékbank adták. Végül a KESMA tető alá hozását megelőzően a Mészáros-féle Mediaworks felvásárolta Pecinától ezt a három lapot is, 2,92 milliárdért, tehát 700 millióval többért, mint vette.

De maga a Mediaworks is Pecinán keresztül került Mészároshoz, ugyanis a cégcsoport akkor jött létre, amikor versenyjogi okokból a Ringier és az Axel Springer magyar érdekeltségeinek portfóliójáról le kellett választani bizonyos lapokat. A több kisebb vállalatból létrehozott Mediaworks 6 milliárd forintért felvásárolta a számos megyei újságot birtokló Pannon Lapokat, igaz ezt is javarészt hitelből, bár a tulajdonosoknak is be kellett tenni valamennyi pénzt. A g7.hu számításai szerint

Pecina összesen 2,9-3 milliárd forintot költhetett összesen a Mediaworksre, amit Mészáros Lőrinc ennek közel a duplájáért vásárolt meg végül.