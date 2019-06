Keleti nyitás: több mint száz millió dollárt szán a kormány Mongóliára

A magyar kormány 57 millió dolláros oltóanyaggyártó-beruházásról kötött megállapodást Mongóliában, az Eximbank pedig 46 millió dolláros hitelkeretet nyitott annak támogatására, hogy a magyar vízgazdálkodási és bányaipari cégek még nagyobb piaci részesedést tudjanak szerezni az ázsiai országban, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek.

"A keleti nyitás stratégia keretében különösen figyelnünk kell Mongóliára, amely jelenleg a legnagyobb gazdasági növekedést produkálja Ázsiában. Gazdasága rendkívül nyitott, és a magyarokat nagy szeretettel, szívesen fogadják itt"

– mondta Szijjártó.

A kormányközi megállapodás értelmében, amelyet Szijjártó Péter Szángín Szájd Hurelbatar pénzügyminiszterrel írt alá,

Magyarország egy 57 millió dolláros kötött segélyhitelprogram keretében forrást biztosít ahhoz, hogy magyar cégek felépítsék Mongólia legnagyobb állativakcina gyárát,

amelyet magyar technológiával szerelnek fel. Ez azt jelenti, hogy a mongóliai állatállomány beoltásához szükséges oltóanyagokat ebben az új gyárban fogják előállítani, mondta a miniszter.

"A keleti nyitás stratégia tehát abban segíti a magyar vállalatokat, hogy Magyarország mellett külföldön is be tudjanak fektetni, és az ott előállított profitot hazahozva, alá tudják vele támasztani a magyar gazdaság további növekedését" - mondta Szijjártó Péter, aki Ulánbátorban találkozott Damdín Cogtbatar külügyminiszterrel, Csultem Ulán mezőgazdasági miniszterrel, és hivatalában fogadta őt Kaltma Battulga köztársasági elnök is.

(Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Damdín Cogtbatar mongol külügyminiszter kezet fog találkozójukon Ulánbátorban 2019. június 20-án. - fotó: Biambasuren Biamba-Ocsir / EPA / MTI)