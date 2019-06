Már csak három hónap, és gyökeresen más lesz a kártyás és az online fizetés

Szeptember 14-től a mindennapjainkat is megváltoztatja egy európai uniós pénzügyi direktíva. Több fontos újdonság is várható, ebben a cikkünkben azt mutatjuk be, hogy miként néz ki a jövőben egy kártyás fizetés, illetve egy online vásárlás.

Sokat még nem hallani róla, pedig szeptember 14-től már minden élesbe fordul, máshogyan fogunk fizetni, ahogy kinyílnak a bankok adatbázisai is. Ebben a cikkben alapvetően a fizetési tranzakciókat érintő változásokat mutatjuk be, de terveink szerint a talán még forradalmibb változást jelentő úgynevezett open bankingre is visszatérünk.

A PSD2 (payment services directive) egy fizetési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós direktíva, amely sok hasonló iránymutatással és jogszabályfüzérrel ellentétben valóban a mindennapjainkat is meghatározza. A 2018. január 13-án hatályba lépett irányelv elsősorban a különböző fizetési tranzakciókat, a bankok és a fintech szolgáltatók együttműködését szabályozza, célja szerint növeli a pénzügyi rendszer biztonságát és fokozza a versenyt.

Szeptember 14-től mindenesetre a bolti (fizikai) fizetések, de főleg az online vásárlások fizetési tranzakciói is megváltoznak, az új elemeket Nemes Máté, a Mastercard digitális fizetésekkel foglalkozó szakértője mutatta be számunkra,

Sztenderd és biztonságos

A fizikai fizetéseknél a változás nem olyan bonyolult, alapvetően azt fogjuk tapasztalni, hogy olykor az egyszerű, kis összegű (5000 forint alatti) kártyás fizetéseknél is be kell majd pötyögnünk a PIN-kódunkat.

PayPass vagy egyérintéses? Érinthetem? Paypassos? Ma már ezekkel a kérdésekkel nyitnak az üzletekben az eladók a kártyás fizetéseknél, de valójában, már maga az elnevezés is kissé félreérthető. A szakmailag elfogadottabb angol contactless kifejezés azt jelenti, hogy érintésmentes, nekünk ez is furcsa lehet, mert valójában „érintünk”, de a köznyelvben elterjedt „PayPass” valójában egy konkrét szállítói megoldás, vagyis egy termék neve. Igaz, talán annyira nem kell harcolni egy tulajdonnév „elköznevesedése” ellen, megtörtént ez a zsilettel, a mirelittel, vagy a kólával is.

A ma elterjedt egy érintéses kártyás fizetéseknél az 5000 forint alatti tranzakcióknál a rendszer nem kér PIN-kódot. A jövőben ez úgy változik, hogy néha mégis szeretné látni a bankunk, hogy valóban a birtokunkban van-e a kártya. A bankok majd választhatnak, hogy vagy minden ötödik fizetésnél, vagy 150 eurónyi (47 ezer forint) összesített fizetési értéknél már egyszer kérni fog a rendszer egy PIN-kódos megerősítést.

Ez azért minden bizonnyal egy vállalható pluszfeladat az ügyféltől, ugyanakkor megakadályozza azt, hogy egy ellopott kártyával sorozatban vásárolhasson valaki azonosítás nélkül.

Ha az öt fizetés, vagy a 150 euró költés közben bármikor azonosítja magát a kártyabirtokos, például készpénzt vesz fel, vagy nagyobb tételben vásárol, akkor a bank meggyőződhetett arról, hogy a jogos birtokosnál van a kártya, kezdődhet elölről a számlálás.

Online fizetés

Sokkal lényegesebb változás várható az e-kereskedelemben, az online fizetéseknél. Bár a banknak itt is van joguk majd mindenféle felmentéseket adni, de főszabályként és óhatatlanul nagyon leegyszerűsítve a változást, szeptember 14-e után már mindig két faktoros ellenőrzést, úgynevezett erős hitelesítést követelnek meg a bankok az online fizetéseknél. De mi az a kétfaktoros azonosítás?

Egy ügyfél azonosítására három típusú faktort különböztetünk meg, ebből a jövőben az e-kereskedelemben, illetve minden online fizetési tranzakció során legalább kettőt meg kell adnunk.

A három faktor:

valamilyen ismeret, amit csak az ügyfél tud (PIN-kód, jelszó),

valamilyen eszköz, amit csak az ügyfél birtokol (a chipkártya, a mobiltelefon, legtöbbször okos telefon, token, kütyü, más hardver),

valamilyen biológiai tulajdonság, amely csak az adott ügyfélre jellemző (ujjlenyomat, archáló, hangminta, írisz, retina, de akár mozgás, vagy akár a telefon jellemző használata, mozgatása).

Háromból kettő

A jövőben tehát csak akkor lesz érvényes egy online fizetés, ha legalább két faktorral bizonyítjuk, hogy valóban mi vásárlunk. A nemzetközi gyakorlatban az ilyen két faktoros megoldásokra teljesen eltérő gyakorlatok vannak. Belgiumban például a magánembereknek is van egy mini kártyaolvasója, és mindenki azzal vásárol a neten. Ez a sleeve (ingujj) elnevezésű kis kütyü ugyan nem bonyolult, de itthon elég reménytelen lenne most bevezetni, amikor mindenki megszokta a gyors és egyszerű online fizetést, az ügyfelek úgy éreznék, hogy ez egy visszalépés.

A Mastercard sokkal inkább három nem túl kényelmetlen, de azért egy kicsit lassabb, és persze biztonságosabb megoldásban látja a jövőt.

Online vásárláskor, a fizetési folyamatban a legtöbb bank mobilalkalmazása képes lesz egy értesítés küldésére. Ezt megnyitva láthatjuk majd a vásárlás részleteit, és az alkalmazás PIN kódjával, vagy – ha erre alkalmas a készülékünk – akár az ujjlenyomatunkkal is jóvá tudjuk hagyni a tranzakciót.

Amennyiben nincsen okostelefonunk, vagy nincsen telepítve rá a bankunk alkalmazása, akkor a vásárlás során egy egyszer használatos kódot kell majd megadnunk, ami SMS formájában érkezik – hasonlóan a több bank által jelenleg is használt értesítő funkcióhoz. Az SMS kód mellett elképzelhető, hogy szükség lesz egy statikus jelszóra is, amit a bankunk fog beállítani nekünk.

Végül a bankoknak bizonyos esetekben lehetőségük lesz felmentést adni az erős hitelesítés alól. Ilyen eset, ha alacsony összegű a tranzakció, illetve ha a bank monitoringja alapján megbízhatónak tartja a tranzakciót (mert például gyakran vásárolunk az adott kereskedőnél). A bolti egyérintéses fizetésekhez hasonlóan itt is bizonyos számú tranzakció/összeg után szintén kell majd hitelesíteni.

A szabályok azonban úgy vannak kialakítva, hogy az ilyen egyszerűsített fizetéseknél erős fraud-monitoring (csalás-ellenőrzés) működik, és a bankoknak nagyon alacsony visszaélési arányt kell bizonyítaniuk.

Ha például egy netes applikációra előfizetünk, minden hónapban fizetünk egy havidíjat a Spotifynak, akkor a bank erre már számíthat, illetve elképzelhető, hogy a vásárló nem lesz a telefonja és a számítógépe közelében, ezeknél a tranzakciók a jelenleg is bevett módon folytatódnak, és nem kell az ügyfélnek hitelesíteni őket.

Visszaélések ellen

Robotok kíméljenek! A ma még elsősorban a lakossági fizetéseket érintő újítások könnyen kivédhetik a jelszótolvajokat, a számlanyitó robotokat is. A biometrikus azonosításnak az is feladata lehet, hogy megállapítsa, hogy ki robot és ki ember. Például egy kitöltendő táblázat esetén az ember „ügyetlenebb”, elüt, visszalép, sebességet vált, míg egy ellopott adatbázist átemelő robot jéghidegen és pontosan dolgozik. Olyan profi, hogy lebukik, szakértelme lesz a veszte.

Az új, a sztenderdizált fizetések tűnhetnek lassabbnak, bonyolultabbnak, de mindenképpen erősebb kontrollt is adnak a felhasználó kezébe. Itthon amúgy szerencsére nincs túl sok klasszikus visszaélés a kártyás, vagy az online fizetéseknél, itt most azt hagyjuk, hogy bizonyos szolgáltatók, elsősorban az autókölcsönzők be szoktak terhelni utólag, az ügyfelek által sérelmezett tételeket, de maga a rendszer eléggé biztonságos.

Ha pedig mégis megszerzi egy illetéktelen a költésre feljogosító adatokat, akkor a bankok azt feltételezik, hogy aki később panaszt tesz, annak van igaza, és a bankok 24 órán belül általában visszaadják a pénzt. Természetesen, ha a bank „turpisságra” gyanakszik, ettől eltérhet, illetve ha az ügyfélnek felróható a károkozás (mert például válaszolt egy adathalász spamre), akkor 15 ezer forintig az ügyfél is viseli a veszteséget.

Mobiltelefonra mindenkinek szüksége lesz!

Ezek a szabályok az azonnali fizetési rendszerben is érvényesek lesznek. A bankoknak a PSD2 és az AFR is komoly fejlesztési igényt jelent, nem is mindegy, hogy mi következik, mi után, de ez az AFR csúszása miatt most megfordult.

A PSD2 szeptember 14-én elindul, egyes bankok már kiadták a vonatkozó közleményüket, ugyanakkor az is lehet, hogy bizonyos elemek (például a fizetések elindításához bevezetendő statikus jelszó megkövetelése) bizonyos országokban akár éveket is csúszhat.

Ha nagyon leegyszerűsítjük a jövő fizetési szokványait, valószínűleg eddig is mindenkinek volt mobiltelefonja, de a jövőben aki bankkártyát szeretne használni, esetleg online szeretne vásárolni, annak szüksége lesz mobiltelefonra és azt magánál is kell tartania. A jövőben végleg eltűnhet az a big brothertől félő, romantikus, vagy éppen álromantikus mondat a világunkból, hogy nekem még mobiltelefonom sincsen. Vagy legfeljebb úgy lesz érvényes, hogy nekem nincs mobiltelefonom és pénzt sem használok.

