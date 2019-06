Újabb aggályos részlet derült ki a Magyarországra költöző Nemzetközi Beruházási Bankról (IIB), ugyanis a bankban megfigyelői státusza van a Putyinhoz több szálon köthető VTB orosz pénzintézetnek, írja a Direkt36. Az IIB legfőbb döntéshozó testülete 2014 májusában ült össze, hogy döntsenek Magyarország felvételéről a szervezetbe, ekkor döntöttek arról is, hogy a VTB megfigyelői státuszt kap az IIB-ben, azaz betekintést kap a működésébe.

Az Orbán-kormány azzal próbálja mindig elhárítani az IIB-t érintő nemzetközi és hazai kritikákat, hogy valójában nem is egy orosz szervezetről van szó, hiszem más kelet-európai és NATO-tagállamok is tagjai. Azonban az erős orosz hátteret jelzi – amellett, hogy az orosz államnak 45,5 százalékos tulajdona van a bankban, és a vezetője is orosz –, hogy a megfigyelői státuszt szerző VTB Oroszország második legnagyobb pénzintézete, és többségi állami tulajdonban van, lényegében a Kreml irányítása alatt áll.

Ráadásul a Direkt36 értesülései szerint az IIB-t irányító Nyikolaj Koszolov és a VTB-t vezető Andrej Kosztyin több évtizede személyes jó viszonyt ápol. Kosztyin személyesen is jóban van Putyinnal, olyannyira,

hogy a VTB politikai kötődése vezetett oda, hogy az USA és az EU szankciókkal sújtotta a VTB-t az ukrajnai orosz agresszió miatt.

Az Index írta meg elsőként, hogy orosz vezetésű és 40 százalékos orosz tulajdonú beruházási bank teljes mentességet kap a magyar pénzügyi felügyeleti szervek és más hatóságok ellenőrzései alól. A bank minden tulajdona mentesül bármiféle korlátozás, szabályozás, ellenőrzés és moratórium alól, a rendőrök pedig csak akkor mehetnek oda be, ha a bank hívja őket.

Az IIB-t nem kötelezik számviteli szabályok bevezetésére sem. Ha az ügyleteihez szüksége volna valamely speciális jogosítványra, engedélyre vagy jogszabályi jogállásra, akkor úgy kellene tekinteni, mintha már rendelkezne azzal. Emellett minden magyarországi jövedelme és tulajdona adómentes lesz. A bank dolgozói diplomáciai mentességet kapnak, ahogy a szakértői, tanácsadói és más vendégei is korlátozás nélkül jöhetnek az országba.