Egész egyszerűen elfogyott a szúnyogriasztó a boltok polcairól

Az időjárás miatt elárasztották a szúnyogok az országot, a nedves de meleg idő kedvezett a vérszívók szaporodásának, míg a gyérítést (köznapi nevén szúnyogirtást) nehezítette az időjárás. Ugyanis a rendkívül meleg időjárás hatással van a szúnyogok viselkedésére, a rovarok ilyenkor a szokásosnál később mutatnak aktivitást, tovább maradnak a növényzetben elrejtőzve.

Ilyen esetben természetesen adja magát, hogy ki-ki egyénileg vegye fel a harcot a bosszantó rovarokkal, azonban akik betértek egy patikába vagy drogériába meglepődve tapasztalhatták:

nem lehet kapni testre permetezhető szúnyogriasztó szereket, üresek a polcok.

A patikákban is hiány van, egy patikai alkalmazott kérdésünkre elmondta, hogy rendelni sem tudnak, ugyanis a népszerűbb termékeket mind hiánycikknek jelzi a rendszer. Ami érkezik, azt jellemzően a nyitva tartás első két-három órájában elkapkodják.

De miért nincs elég szúnyogriasztó szer, amikor a gyártóknak és a forgalmazóknak is eleme érdeke lenne, hogy kaszáljanak az invázión?

Kérdésünkre a Vape-termékeket gyártó Henkel elmondta, hogy a szúnyogriasztó termékek erősen szezonálisak, és a keresletet mindig az előző év alapján próbálják meg megbecsülni, így döntik el, hogy mennyi terméket gyártsanak.

Azonban nem tudnak előre kalkulálni az időjárással, tehát a tavalyi igények alapján idén is rendelkezésre állt egy bizonyos készlet, azonban a megnövekedett kereslet miatt pillanatok alatt elkapkodták.

Azonban jelenleg is több nagyobb szállítmány várható, és a boltok is növelték a rendeléseiket, tehát napokon belül ismét a polcokra kerülhetnek a Vape-termékek. És feltételezhetően a többi gyártó is hasonló logika szerint működik, szóval remélhetőleg nemsokára ismét kaphatóak lesznek a rovarriasztó testpermetek.

A probléma megoldására már a kormány is ígéretet tett a múltheti kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, hogy országos lesz az irtás, de elsőbbséget élvezhetnek turisztikailag kiemelt helyek. A Katasztrófavédelem a felelőse, irtási terv kell, a BM által kért pénzt meg fogja kapni. Százmilliós, akár milliárdos összegekről is szó lehet, a repülőgépes gyérítés a leghatékonyabb. A gyérítés egyébként most is zajlik, ez fog megerősödni majd.

Nemcsak a mennyiséggel van gond, ugyanis Magyarországon is megjelent az ázsiai tigrisszúnyog, más néven ázsiai zebraszúnyog. A rovar számos fertőző betegség potenciális terjesztője. Európában ebből a csípőszúnyogból már kimutatták a sárgaláz vírusát, a nyugat-nílusi vírust, a japán encephalitis vírusát, továbbá potenciális terjesztője a zikavírusnak is.

(Borítókép: Mario Tama / Getty Images Hungary)