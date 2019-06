Cáfolnak a bankok: hitelkiváltásra is jó a babahitel

Cáfolják a bankok, hogy olyan iránymutatást kaptak volna a Pénzügyminisztériumtól, amely szerint nem nyújthatják az babahitelt hitelkiváltásra, írja a Napi.hu. Az állítólagos iránymutatásról a hvg.hu számolt be pénzügyi forrásokra hivatkozva.

A Napi.hu több bankot és a Magyar Bankszövetséget, valamint a Pénzügyminisztériumot is megkereste, valóban ez-e a helyzet. A K&H, az Erste, a CIB,és a Budapest Bank is úgy nyilatkozott a Napi.hu-nak, hogy nem érkezett hozzájuk ez idáig ilyen iránymutatás, nem is tudnak ilyen elvárásról. A Magyar Bankszövetség sem tud ilyen kérésről, a PM még nem válaszolt.

A bankok szerint azonban a hvg.hu félreérthetett valamit. A hír eygébként már csak azért is furcsa volt, mert elvileg szabadfelhasználású hitelről van szó, és ha nem annál a banknál veszi fel valaki a babakölcsönt, ahol a korábbi hitele is van, akkor nincs is rálátása a régi banknak, hogy a korábban felvett hitelt elő-, végtörlesztése a kölcsönből történik.

