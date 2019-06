Több ezer járatot törölnek a Boeing gépek miatt

Még mindig komoly hatással van a légi közlekedésre a Boeing 737 Max, a repülőgép, amelynek szoftverhibái miatt lezuhant egy etióp és egy indonéz utasszállító. A Portfolio.hu a Marketwatch portálra hivatkozva ugyanis azt írja, hogy amerikai légitársaságok még mindig több ezer járatot kell, hogy töröljenek, amelyeket ezzel a repülőgéptípussal röpültek.

A Boeing az összes 737 Max modellt visszahívta, így jelenleg annyi gép vár javításra a cég gyárában, hogy még a dolgozói parkolókban is utasszállítók állnak. Addig viszont ezek a gépek értelemszerűen kiesnek, a légitársaságoknak pedig nem nagyon van mivel pótolniuk őket. Ráadásul az amerikai repülésbiztonsági hivatal (FAA) a héten újabb szoftverhibát talált a 737 Max-ban, úgyhogy még egy ideig eltart majd a javítás.

Addig viszont a Southwest Airlines, a United Airlines és az American Airlines is kénytelen napi több száz járatát törölni. A United és az American Airlines is azt jelentette, be, hogy szeptember 3-ig felfüggeszti azokat az utakat, amelyekhez ezt a típust használták. Ez az előbbi cégnél júliusban 1290, augusztusban pedig 1900 járatot jelent, utóbbi pedig napi 115 járatot nem indít el emiatt. A Boeing 737 Max hibájáról és azokról a folyamatokról, amelyek a gépek katasztrófáihoz vezettek, itt olvashat részletesebben.