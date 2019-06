Kínába viszi a Mac Pro gyártását is az Apple

Az Apple úgy döntött, a Mac Pro új modelljének gyártását áttelepíti Kínába – írja a Wall Street Journal az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva. Ha a hír igaz, az azt jelentheti, hogy a techóriás bízik benne, hogy végül sikerül rendezni a kínai-amerikai kereskedelmi háborút, amire a G20-találkozó után valóban újra jó esély kínálkozik.

A MAC Pro a cég legerősebb gépe, és 6000 dollárba kerül. Mostanáig ez volt az egyetlen fontos Apple-eszköz, amit még az USA-ban szereltek össze, a döntés értelmében viszont a jövőben egy taiwani cég shanghai gyárában készíthetik. A Quanta Computerrel kötött szerződéssel az Apple sokat spórolhat a szállítási költségeken.

Az előző generáció debütálása idején, 2013-ban az Apple-t vezető Tim Cook még azt mondta, továbbra is az USA-ban terveznek gyártatni, az austini Flex gyár kapott is egy 100 millió dolláros befektetést tőlük. Az Apple nem kommentálta részleteiben a hírt, de szóvivőjük azt azért közölte, hogy a végső összeszerelés pusztán a gyártási folyamat egy fázisa, és hogy az Apple befektetési még így is 2 millió amerikai munkahely fennmaradását támogatják.

A Flex texasi üzemében valószínűleg nem jár majd nagyszabású leépítéssekkel a MAC Pro gyártásának elköltöztetése. A modell iránt egyébként is hanyatlott már a kereslet az elmúlt pár évben, így átálltak régi modellek felújítására, és más cégeknek, például a HP-nak is gyártanak.