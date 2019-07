Lázár mégsem enged a fiatalok dohányvásárlási tilalmából

Az már eddig is világos volt, hogy szigorodni fog a nemzeti dohányboltokat szabályozó törvény, például csökkenne a dohányboltok száma, most azonban Lázár János konkrét javaslatot tett egy régi tervével, az autóban történő dohányzás betiltásával, valamint a 2020 után születettek dohánytermék-vásárlásának általános tiltásával kapcsolatban is .

Nemrég már nyilvánosságra kerültek részletek a trafiktörvény szigorításáról, azonban az első változatban látszólag lemondtak a legradikálisabb ígéretekről, például a 2020 után születettek vásárlási tilalmáról.

Most Lázár János a témával kapcsolatban intézkedéscsomag-javaslatot tett le a miniszterelnök és a kormány asztalára, amelynek ez az előterjesztés is része, és amelyben például a gépjárműben való dohányzás tiltása vagy a KDNP kezdeményezésére a társasházak közös területein való dohányzás kérdése, illetve a 2020 után születettek dohánytermék-vásárláshoz való jogának megvonása is felmerült – írja az MTI.