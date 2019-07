Egy csomó termék gyártását vihetik el Kínából a techóriások

Egy sor amerikai óriásvállalat fontolgatja, hogy elviszi a gyártás egy részét Kínából a kereskedelmi háború következményeitől tartva – írja a Nikkei Asia Review.

A lap értesülése szerint az érintett cégek között van a HP, a Dell, Microsoft és az Amazon is, ha ők mind elviszik a gyártókapacitásaik egy részét, az súlyos csapás lesz a kínai elektronikai iparnak. A HP és a Dell a világ első- illetve harmadik számú számítógépgyártója, ketten együtt a világpiac 40 százalékát fedik le. A HP és a Dell tavaly 70 millió laptopot szállítottak le összesen, többségük a kínai Csungking városában készül. Ezek a cégek a hírek szerint a kapacitásuk akár 30 százalékát vinnék el az országból.

A lap forrásai szerint a Microsoft, a Sony, a Nintendo, a Google és az Amazon is elvinnék a játékkonzolok illetve az okoshangszórók előállítását Kínából. Továbbá a Lenovo, az Acer és az Asustek Computer is terveket készít elő bizonyos folyamatok elköltöztetéséhez, az Apple pedig állítólag költségfelmérésbe kezdett azzal kapcsolatban, mennyiben kerülne az okostelefongyártás 30 százalékának áttelepítése más országba. Ennek némileg ellentmond, hogy a hétvégén még arról érkezett hír, hogy a Mac Pro összeszerelését éppen most fogják Kínába vinni.

A hír éppen azután szivárgott ki, hogy a kereskedelmi hidegháborús hangulat után a G20-találkozón felcsillant a remény az USA és Kína kapcsolatának rendezésére. Korábban Donald Trump 250 milliárd dollárnyi kínai termékre vetett ki büntetővámokat, és újabb körrel fenyegetőzött, mielőtt jött az enyhülés és az ígéret a tárgyalások újrakezdésére. A vállalatoknak persze hosszú távra kell tervezniük, tehát az aktuális fordulat ellenére könnyen juthatnak arra a következtetésre, hogy stratégiailag jobb döntés minél inkább függetlenedni a rendre konfliktusok kereszttüzében álló Kínától.

Ha a cégek valóban jelentős mértékű gyártási kapacitást költöztetnek el, az nagyon fájdalmas lehet az 1990-es évek óta leglassabb növekedési ütemet felmutató kínai gazdaságnak. Ráadásul ha a kereskedelmi háború hatásaitól eltekintünk, Kína akkor is kemény versenyre számíthat a feljövőben levő India és Dél-Kelet-Ázsia részéről: a cikk szerint a Kínától való elmozdulást fontolgató cégek között felmerült Thaiföld, és Vietnám is, mint lehetséges célpontok. A Nikkei megkereste a HP-t, a Google-t, az Amazont és a Microsoftot, hogy valóban ilyen radikális lépésekre készülnek-e, de a cégek nem kommentálták a híresztelést.