Recesszióba sodródhat a világgazdaság

Júniusban világszerte jelentősen visszaesett a feldolgozóipar teljesítménye, ami akár a világgazdaság általános, hosszabb távú lassulásának előjele is lehet. A Portfolio cikke szerint főként az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború miatti bizonytalanság, az Európai Unió - elsősorban Németország - gazdaságának gyengélkedése, néhány feltörekvő ország egyensúlyi problémáinak fokozódása, valamint Nagy-Britannia uniós kilépése körüli feszültség hatott negatívan az ágazat teljesítményére.

A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) több fejlett országban is a kulcsfontosságú 50 pontos érték alá esett, ez pedig arra utalhat, hogy a szektor recesszióba került.

Az eurózóna országaiból hónapok óta gyenge adatok érkeznek, a visszaesés egyik oka az, hogy romlik Németország teljesítménye, hiszen Európa legnagyobb gazdaságára vonatkozóan mind az elemzők, mind a kormányzat folyamatosan rontotta az idei növekedési várakozásokat, és mostanra már 1% alatti GDP-bővülés várható az év egészére, vagyis lassan nullára fékezi magát a gazdaság.

A nagy európai gazdaságok közül csak Franciaország mutat némi erőt, a költségvetési és adósságproblémákkal küzdő Olaszország szintén a recesszió szélén táncol.

A legnagyobb bajban mégis Spanyolország lehet, ahol már olyan alacsony szintre süllyedt a BMI, ami komoly recessziót jelenthet.

Az USA és Kína közötti konfliktus miatt pedig egyre több elemző gondolja úgy, hogy jelentős monetáris élénkítésre lesz szükség az Egyesült Államokban, hogy elkerüljék a durva lassulást. Az ország gazdasági helyzetének romlása pedig kifejezetten kedvezőtlen a globális gazdaság szempontjából, hiszen

az amerikai lassulásnak általában komoly tovagyűrűző hatásai vannak.

Az Egyesült Királyság gazdaságát természetesen a brexit körüli hercehurca is sújtja. A BMI 48 pontra esett az országban, holott néhány hónappal ezelőtt még jóval 50 pont feletti értékeket láthattunk. Egy ideig a készletezés még mentette a brit GDP-t (sokan halmoztak fel nagy készleteket azért, hogy a brexit miatti esetleges áruhiányra felkészüljenek), azonban mostanra már elfogyott a lendület, és továbbra is a bizonytalanság a meghatározó. A legfőbb gondot az okozza, hogy még mindig nem lehet tudni, hogy a britek végül milyen feltételekkel hagyják el az Európai Uniót, ez pedig óvatosságra inti a vállalatokat és a háztartásokat is.

Jelentős probléma az is, hogy a feltörekvő országok is gyengélkednek. Ennek egyik oka, hogy az adósságállományuk egy része dollárban van, ennek kamatai pedig emelkedtek az elmúlt időszakban, ez pedig több kiadást jelent számukra. Oroszország továbbra is sérülékeny, Törökországban pedig láthatóan nem zökkenőmentes az autoriter rezsim kiépítése, amit a befektetők nem díjaznak: az árfolyamválságot követően megemelkedő inflációt visszaeső gazdasági teljesítmény követi, a stabilizálódás még várat magára.

A magyar kormány már jó ideje lassulástól, válságtól tart, a külföldről begyűrűző hatások mérséklésére találta ki a Pénzügyminisztérium a gazdaságvédelmi akciótervet . Elemzők szerint ez számos valóban pozitív elemet tartalmaz, ugyanakkor egy esetleges komolyabb európai lassulás hatásait nem lesz képes érdemben korrigálni.