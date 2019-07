Bújócskázott a NAV-osokkal a román tüzifával ügyeskedő asszony

A NAV munkatársai Békés megye egyik félreeső útján, a hajnali órákban ellenőriztek egy megközelítőleg 24 tonna fát szállító román kamiont, írja a hatóság Facebook-oldalán.

Az ellenőrzésre megállított teherautó fuvarokmányai látszatra rendben voltak, de a pénzügyőröknek feltűnt, hogy az áru feladója és címzettje ugyanaz a román társaság, a kirakodás helye azonban egy Békés megyei település. A NAV munkatársai elkísérték a kamiont a célállomásig, ahol egy nő várta a szállítmány.

Az illető először együttműködő volt a pénzügyőrökkel,

de egyszer csak bemenekült a NAV munkatársai elől az ingatlanon lévő épületbe, ahol megpróbált elbújni előlük, sikertelenül.

A helyszíni ellenőrzésen több, korábbi szállítmányhoz tartozó okmányt is találtak a pénzügyőrök, melyek nem voltak bejelentve az EKÁER-rendszerbe. Kiderült az is, hogy bár a nőnek nincs vállalkozása, azonban az élettársa egyéni vállalkozó, aki többek között tűzifa kereskedelemmel is foglalkozik. Végül a nő és élettársa elismerték, hogy ők rendelték egy román férfin keresztül az összesen 70 tonna tűzifát, melyet feldolgoztak és továbbértékesítettek. A nő nevére, mint magánszemélynek kérték a szállításokat, így akarták kijátszani az EKÁER-rendszert, és kihagyni belőle az élettárs vállalkozását, hogy elkerüljék az adófizetést.

A NAV értesítette a NÉBIH faanyag kereskedelmi lánc felügyelőit, akik az ellenőrzéskor olyan súlyos szabálytalanságokat tapasztaltak, hogy a helyszínen talált árukészletet zár alá vették, és azonnali hatállyal felfüggesztették a vállalkozás tevékenységét.

A férfi vállalkozását jelenleg is vizsgálja a NAV. A be nem jelentett szállítmányok miatt pedig több százezer forint mulasztási bírságra számíthat. Ezen kívül a pénzügyőrök feljelentést tettek hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt a rendőrségen.