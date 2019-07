A következő három évben 7,4 milliárd eurót felemésztő szerkezetátalakítást hajt végre a Deutsche Bank, ami alatt azt kell érteni, kevésbé eufemisztikusan, hogy kirúgja a dolgozói több mint egynegyedét, 18 ezer embert. Június végén már felröppentek sajtóhírek a tömeges elbocsátásokról, ezt erősítették meg.

Az MTI híre szerint a legnagyobb német kereskedelmi bank vasárnap az igazgatótanács ülése után hozta nyilvánosságra történelmének legnagyobb szabású átalakítási tervét, amely hatására megpróbálja áramvonalasítani tevékenységét és újra stabilan nyereségessé tenni működését.

Az átalakítás költségei miatt a cégcsoport arra számít, hogy az idei év második negyedévét 2,8 milliárd euró veszteséggel zárja. A pénzintézet július 24-én ismerteti majd a június végéig tartó három hónapos időszak adatait .

Négy év óta először tavaly nyereséget termelt a Deutsche Bank, de idén valószínűleg ismét veszteséges lesz a tevékenysége az átalakítási költségek miatt, ami akár 5 milliárd euróba is kerülhet a pénzintézetnek.

Egy igazgató is felmondott

Garth Ritchie, a Deutsche Bank befektetési igazgatója is távozik a pénzintézettől a több milliárd dolláros költségátalakítás miatt, ami az ő területét is érinti. Sajtóhírek szerint a bank az Egyesült Államokban teljesen megszüntetné az értékpapírokkal kapcsolatos üzletágát, és több országban is alapjaiban átszervezi a teljes részvénykereskedelmét.

A bank vezérigazgatója, Christian Sewing közleményben megköszönte Ritchie 23 éves banki szolgálatát.

(Borítókép: a DB frankfurti épülete. Fotó: Ralph Orlowski/Reuters)