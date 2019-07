Európai Bizottság: Megfelelően működik az Airbnb

Összhangba hozta szabályait a közösségi fogyasztóvédelmi előírásokkal az Airbnb online szállásközvetítő platform, így egyebek mellett átláthatóbban tüntetik fel az árakat az oldalon – közölte csütörtökön az Európai Bizottság.

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy az Airbnb az utóbbi hónapok tárgyalásainak eredményeként egyértelművé tette fogyasztói ajánlatainak megjelenítését, és teljesített minden egyéb elvárást is. "Az európaiak számára idén már biztosított lesz, hogy valóban olyan feltételek mellett nyaralhassanak, mint amilyeneket a foglaláskor elfogadtak. Ezután biztosra vehetik majd, hogy a végén pontosan annyit fognak fizetni, mint amennyi a kezdőoldalon szerepelt" - mondta Vera Jourová fogyasztópolitikáért is felelős uniós biztos.

Szálláskeresésnél konkrét időpont megadása esetén mindig a teljes ár jelenik majd meg ezentúl, a kötelező díjakkal és illetékekkel együtt, világosan feltüntetik, hogy az adott szállást magán- vagy hivatásos szállásadó kínálja-e, illetve közzétesznek egy, online vitarendezési platformra vezető linket.

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság 2018 júliusában szólította fel az írországi központú Airbnb-t, hogy szerződéses feltételeit hozza összhangba az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal. A döntést az indokolta, hogy a vállalat árainak bemutatása és számos feltétele nem felelt meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló uniós irányelvnek, a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvnek, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról szóló rendeletnek.