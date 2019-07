Vacsoracsata: Tokió vagy New York a drágább?

A UBS felmérése szerint Tokió, New York és Stockholm a legdrágább város vacsoraszempontból, írja a vg.hu. Mindhárom városban több mint 100 dollárba kerül egy vacsora.

A TOP3-ból is New York a legdrágább, ott 144 dollárt (42 ezer forint) kell fizetni átlagosan. Egy üveg bor sem olcsó, különösen Tokióban, ahol 60 dollárt (17 ezer forint) is elkérnek egy jobb palackért.

A mozijegyek mindhárom városban rendkívül drágák, 16 dollárért (4600 forint) nézhetünk filmeket, így az esti szórakozás elérheti akár a 200 dollárt (58 ezer forint) is.

Prága, Mexikóváros és Rio de Janeiro a legolcsóbb: a fenti recept alapján az esti szórakozás ebben a három városban nagyon olcsó, az egészet megúszhatjuk 100 dollár (29 ezer forint) alatt két főre.

Mexikóvárosban különösen elfogadható árakkal találkozhatunk, egy kétfogásos vacsora csak 55 dollárba (16 ezer forint) kerül, a mozijegyek pedig mindössze 4 dollárt (1200 forint) kóstálnak fejenként.

Ha pedig borozni szeretnénk, Prágában a helyünk, ahol alig 24 dollárért (7 ezer forint) adnak egy üveg bort. Arról a felmérés nem szól, hogy ennyi pénzből négy napig sörözhetnénk a cseh fővárosban. Budapest pedig teljesen kimaradt a felmérésből, ami összesen 13 várost (Barcelona, Hong Kong, Mexikóváros, Miami, Moszkva, New York, Párizs, Prága, Rio de Janeiro, Stockholm, Sidney, Tokió, Zürich) vizsgált.