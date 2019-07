AB: Nem alkotmányellenes a lakástakarék-támogatás megszüntetése

Visszadobta az Alkotmánybíróság (AB) 51 ellenzéki képviselő panaszát, amelyet a lakás-takarékpénztárak támogatásának megvonása nyomán adtak be, írja a Hvg.hu. Az Alkotmánybíróság szerint a kifogások nem alkotmányjogi, hanem politikai természetűek, így az AB nem szólhat bele a kérdésbe. Azt is elutasították, hogy alkotmányos jogok sérültek volna, szerintük az Országgyűlés „egyértelmű és megfelelő súlyú, alkotmányosan is értékelhető indokát adta a lakás-takarékpénztárakra vonatkozó szabályozás megváltoztatásának."

2018. október 15-én kiderült, hogy a kormány megszünteti a lakás-takarékpénztári konstrukciók állami támogatását. A Bánki Erik fideszes képviselő által benyújtott egyéni indítvány kivételes eljárásban ment át a parlamenten. A javaslatot másnap el is fogadták.

A kormány szerint az évtizedek óta működő ltp-rendszert azért kellett ebben a formában megszüntetni, mert nem szolgálta eléggé a lakásépítési célokat, „szaunák, medencék” épültek a pénzből. Emellett a termék szerintük extraprofitot hozott a szolgáltatóknak.