Orbán apjának cége csodaprofittal üzemel

Kétszer akkora a nyereségrátát ért el Orbán apjának bányája, mint a piaci átlag, írja a Direkt36. A nyereségráta azt mutatja meg, hogy a befolyó pénzből mennyi marad a tulajdonosnál. A Dolomit Kft. 2018-ban 4,6 milliárd forintos árbevétel mellett 1,9 milliárd forint profitot termelt –

tehát 41,3 volt a cég nyereségrátája, míg a piacon 18,8 az átlag.

A Direkt36 hasonló főtevékenységű cégekkel hasonlította össze Orbán Győző cégét, a 65 hasonló cég (kőfejtés, gipsz, kréta bányászata) közül a Dolomit Kft. a legsikeresebb magyar cég, csak két francia és egy osztrák cég előzi meg, de profit terén ők az abszolút másodikok, csak a francia tulajdonú Colas Északkő Bányászati Kft. tudta őket beelőzni.

A nyereség arányában már a franciák sem tudták megszorongatni a Dolomitot,

hiába a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. a legnagyobb forgalmú bányacég Magyarországon az ő 4,2 százalékos nyereségrátájuk sehol sincs Orbán Győző cégének 41 százalékához képest.

A Dolomit nem reagált a Direkt36 kérdéseire, a miniszterelnök sajtófőnöke pedig szokás szerint csak annyit mondott, hogy Orbán Viktor "nem foglalkozik üzleti kérdésekkel."

A többi bányászati cég közül többen a téma politikai jellege miatt nem szerettek volna nyilatkozni a dologgal kapcsolatban, és a lapnak megszólaló cégvezetők is nevük elhallgatását kérték.A megszólalók azt mondták, hogy a Dolomit sikere nem független a családi kötődéstől, de azt is hozzátették, hogy a cég piaci alapon is megállja a helyét, jó a termékük és megbízható a szolgáltatás.