Átadták a Hell 1 milliárdos állami támogatásból bővült gyártósorát

Újabb gyártósorral bővült a magyar tulajdonú HELL ENERGY szikszói gyára, melynek köszönhetően a komplexum töltőkapacitása napi 4,5 millió dobozról 7 millióra emelkedett, írja a cég közleményében.

Az átadó eseményen részt vett Varga Mihály, pénzügyminiszter is, aki beszédében kihangsúlyozta:

A HELL története példa arra, hogy jó üzletfejlesztéssel a magyar vállalatok is elérhetik azt a minőséget, hatékonyságot és méretet, amellyel a világgazdaságban is le tudják tenni az ország névjegyét. A cég mostani és ez elmúlt években megvalósított beruházásai hozzájárulnak annak a kormányzati célnak a megvalósításához is, hogy Magyarország gazdasági fejlődését regionálisan kiegyensúlyozottá tegyük.