Orgazda apja buktatta le a csempészcigivel seftelő fiút

Több mint egymillió forint értékű adózatlan cigarettát találtak a NAV munkatársai egy tömbház alagsori tárolójában, Békés megyében, írja a hatóság Facebook-bejegyzésében. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás.

A pénzügyőrök a 47-es főúton ellenőriztek egy személyautót, melynek sofőrjéről kiderült, hogy korábban már több büntetőeljárás is indult ellene orgazdaság miatt. Mivel a gépkocsi átvizsgáláskor 10 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát is találtak, a pénzügyőrök a férfi lakására is kíváncsiak lettek. Az ingatlanhoz tartozó tárolóból – amit a férfi elmondása szerint évek óta a fia használt – elő is került még több mint 700 doboz adózatlan cigaretta.

A helyzet tisztázására meghallgatták a helyszínen a fiút is, aki azzal védekezett, hogy a cigarettát saját fogyasztásra vette a békéscsabai piacon, állítását azonban semmivel sem tudta igazolni. A pénzügyőrök ezért a fiatal férfi lakását is átvizsgálták, ahol további 88 doboz zárjegy nélküli cigit találtak.

Összesen egymillió forintnál is többet érő, mintegy 800 doboz adózatlan dohányterméket lefoglalták, és orgazdaság miatt feljelentést tettek a fiatal férfi ellen a pénzügyi nyomozóknál.