A brit jegybank is tart a no-deal brexittől

Rontott a brit gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzésén a Bank of England, nagyrészt a brexit jelentette bizonytalanságok miatt - írja a BBC. Májusban még úgy látta a brit jegybank, hogy az Egyesült Királyság gazdasága az idén 1,5 százalékkal, 2020-ban pedig 1,6 százalékkal nő majd, most mindkettőt 1,3 százalékra rontotta. Marc Carney, a brit jegybank elnöke arra figyelmeztetett csütörtökön, hogy

ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót, az várhatóan a font további gyengüléséhez vezet majd.

A font már most is az egyik legrosszabbul teljesítő valuta a világon, a napokban pedig ismét bezuhant az árfolyama, miután az új miniszterelnök, Boris Johnson azt mondta, hogy az ország október 31-én mindenképpen kilép az EU-ból, ezzel kilátásba helyezve a megállapodás nélküli brexitet is.

A Bank of England szerint ez elég jelentős hatással lenne a brit gazdaságra, hiszen 240 000 brit cég jelenleg kizárólag az Európai Unión belül üzletel, rájuk pedig drasztikus hatással lenne, ha a jelenlegi, vámmentes kereskedelemről a WTO-szabályok szerinti kereskedelemre kellene átállni egy no-deal brexit esetén. Carney szerint a jegybank készül arra, hogy egy ilyen helyzetben stimulálja a brit gazdaságot és gyengítse a kilépés gazdasági hatásait, de hozzátette, hogy megvannak a korlátai annak, hogy a monetáris politikai eszközökkel mennyit lehet segíteni egy ilyen esetben.