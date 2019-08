Nem talált bűncselekményt a rendőrség a feneketlen-tavi ingatlanmutyinál

Nagyon kevés olyan korrupciós ügy volt az elmúlt években Magyarországon, amelynél a kormányzat is kvázi elismerte, hogy valami nem volt rendben, és amelynek főszereplőit valamennyire elszámoltatták volna. Éppen ezért számított kivételesnek a Feneketlen-tó melletti óriásingatlan kibulizásának ügye, ami miatt Lázár János annak idején több embert is kirúgott az akkor még általa vezetett Miniszterelnökségtől. Most viszont a Válasz Online azt írja, hogy

a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ügyben, és „gyanúsítotti kihallgatás” sem történt.

De mi is volt ez az ügy? Még 2017-ben járta be a magyar sajtót, hogy a Miniszterelnökség alá tartozó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2016 végén egy harmadik cég közbeiktatásával továbbpasszolt a DVM Groupnak egy Feneketlen-tó melletti óriástelket, amin nagyjából 4-5 milliárdot bukott az állam. Az ÉMI-t akkor egy bizonyos Henn Péter irányította, aki 2015 végéig a magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke volt, aki innen ismerte a privatizációban segítő Walnut Estate tulajdonosát, Tekse Balázst.

A Diószegi úti, 1,2 hektárnyi ingatlan így az államtól a DVM Group nevű céghez került, amely Buda Gardens néven álmodott 350 lakásos ingatlanprojektet a területre. Ebből viszont nem nagyon lett semmi, mert a Hennék lebuktak, valahogy eljutott Lázár Jánoshoz az ügy, aki először elrendelte, hogy 1,03 milliárd forint helyett 1,53 milliárdért adja el az ingatlant az ÉMI, majd kirúgta Hennt és mindenki mást, akinek köze van az ügyhöz. A fejlesztésből se lett nagyon semmi, mert a XI. kerületi önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el a területre.

Az ügyben rendőrségi feljelentés is történt, így a Válasz szerint lehetett bízni abban, hogy végül nemcsak kirúgják a felelősöket, de büntetőjogi felelősséget is vállalnia kell valakinek. Ez viszont nem jött be, mert pár napja lezárták a nyomozást.

A sztori főszereplői sem jártak annyira rosszul, mert nemcsak börtönbe nem kell mennie senkinek, de a mutyiban részt vevő egyik cég vezetője, a korábban sportújságíróként dolgozó Schulek Csaba azóta a Kósa Lajos vezette Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezetője és ahol egy nagy korcsolyázó központ megítélésért felel és sportdiplomáciai és nemzetközi kapcsolataiban elnöki tanácsadóként segíti Kósa Lajost.