A piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát Mészáros Lőrinc lánya

A verseny érdemi befolyásolására alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat – ez Mészáros Lőrinc lányának, Mészáros Beatrix szakdolgozatának a címe, amit tavaly adott le a Debreceni Egyetemen, jogi diplomáját az év elején szerezte meg.

A 24.hu megszerezte és részletesen ismertette a diplomamunkát, emlékeztetve arra: a 35 éves Mészáros Beatrix már rendelkezett a Budapesti Gazdasági Főiskola export-import menedzsment szakirányú diplomájával, és volt egy oklevele a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kommunikáció szakáról is, de jogi diplomát is szerzett, többek között fent jelzett szakdolgozatának köszönhetően is.

A diplomamunka nagy részben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ügyeit tekinti át, és közben méltatja is a hivatal szerepét. Az összefoglaló egyik tételmondata szerint

a Gazdasági Versenyhivatal a gazdasági versenyt oly módon óvja, hogy nem engedi tisztességtelenül befolyásolni a fogyasztói döntés mechanizmusát. A tisztességtelen befolyás kihat vagy kihathat a fogyasztóknak a versenytársak, illetve a termékek közötti választásának a folyamatára és ezáltal a verseny alakulására

– írja Mészáros Beatrix, aki egy 2008-as GVH-vizsgálatról is hosszan ír. Történt ugyanis, hogy a GVH akkor a LIDL ellen vizsgálódott, mert az üzletlánc egyik reklámújságjában egy képkockán szerepelt a 3,5 százalékos Meggle és a 2,8 százalékos Pilos tej akciós értékesítését, de elhallgatta, hogy az üzletek felében kizárólag egyiket, az üzletek másik felében pedig csak a másikat árusították.

A dolgozatban külön fejezetek foglalkoznak az országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón keresztül megvalósuló kereskedelmi gyakorlattal, valamint az országos lapok kereskedelmi gyakorlatával, de ezek is évtizedes ügyeket mutatnak be.

