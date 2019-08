Japán cégek is elvinnék a gyártást Kínából a vámháború miatt

Vezető japán cégek azon ügyködnek, hogy elköltöztessék Kínából a gyártást a kínai-amerikai vámháború következményeitől tartva – írja a Bloomberg.

A lap értesülései szerint a nagy amerikai cégekhez hasonlóan a Sony, a Ricoh és az Asics is előkészíti a gyártás áttelepítését más országokba. A Sony a múlt héten jelezte, hogy a kereskedelmi háború miatt árat kell emelnie vagy el kell költöztetnie a Play Station konzolok, kamerák és projektorok gyártását, ezek a lépések pedig 10 milliárd dollárral csökkenthetik a jövő év március végével záródó üzleti év profitját. A Ricoh-t szintén érzékenyen érintik a Trump által kilátásba helyezett büntetővámok, hiszen bevételének 28 százaléka Amerikából származott tavaly. Ez a cég már be is fejezte nagysebességű nyomtatók gyártásának átköltöztetését Thaiföldre. A Nintendo a Switch nevű termékének előállítását tervezi Vietnámba áttenni, a Sharp pedig Dynabook laptop költöztetését fontolgatja Tajvanba vagy szintén Vietnámba.

A Japán cégek részéről már a vámháború előtt elkezdődött ez a folyamat, a munkaerőköltségek lenyomása érdekében többen csoportosítottak át Vietnámba és Bangladesbe munkafolyamatokat. Ettől még Kína maradt a legfontosabb gyártási helyszín, legalábbis mostanáig. A sportszergyártó Asics múlt szeptemberben kezdte a Kínából Vietnámba költözést, de korábban már az Adidasnál és a Nike-nál is történtek lépések ebbe az irányba.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten Twitter-üzenetben 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura, erre válaszként hétfőn Kína leértékelte a jüant, vagyis a néhány héttel ezelőtti javulás után megint nem látszik a kereskedelmi háború vége.