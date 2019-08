Orosz metrógyárral üzletel a londoni magyar nagykövet

A magyar sajtó figyelmét javarészt elkerülte az az érdekes közlemény, ami az orosz Transmashholding oldalán jelent meg július végén. A közlemény szerint egy áprilisban alakult magyar cég, a Magyar Vagon Zrt. két közös vállalatot is alapított a Transzmashholding orosz metrógyár svájci leányvállalatával, a TMH International AG-vel. Az egyik egy befektetési vállalat, a TMH Hungary Invest Zrt., a másik inkább az üzleti bonyolításra teremtett Transmashholding Hungary Kft. Mindkét cégben 50-50% a tulajdoni arány a magyar és az orosz tulajdonosok között.

Különösen érdekes, hogy a két új magyar-orosz közös cégben részes Magyar Vagon Zrt. tulajdonosa, egyetlen részvényese Szalay-Bobrovniczky Kristóf, londoni magyar nagykövet. Mint azt megírtuk, Szalay-Bobrovniczky Kristófot, a Századvég kuratóriumának elnökhelyettesét 2016-ban jelölték londoni nagykövetnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristófot két évvel jelölése előtt, 2014 végén le is fényképezték a brit főváros repterén Habony Árpád társaságában. Egy akkoriban megjelent interjúban így beszélt Habonyhoz fűződő viszonyáról és saját szerepéről: „Bajtárs. Régóta ismerjük egymást. Árpád ugyanannak az ügynek elkötelezett harcosa, amelynek én is. Az elmúlt 10-15 évben a centrális erőtér kiépítésén dolgoztam. A Heti Válasznál, a Századvégnél csakúgy mint egyéb szervezetekben. A jobbközép intézményrendszer kiépítésében veszek részt,

cselekvője vagyok annak az elitcserének, amely folyamatban van.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felesége, Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest főpolgármester-helyettese .

Az orosz sajtóközleményből kihámozható, hogy a közös cégek a Dunakeszi Járműjavító Kft. megvételében érdekeltek. Dunakeszi Járműjavító Kft. a tervek szerint az egyiptomi piacra fog 1300 személyszállító kocsit gyártani az orosz anyacéggel közösen. Az egyiptomi bizniszt egy szerződésre alapozzák a résztvevők, amit a Transzmashholding és az Egyiptomi Nemzeti Vasút kötött 2018-ban.

A Dunakeszi Járműjavító megvétele sem üres terv, a kormány nemrég határozott arról, hogy a Járműjavító "a versenyeztetés mellőzésével kerüljön értékesítésre a TMH Hungary Invest Zrt.", azaz a közös magyar-orosz befektetési cég részére. Igaz, a kormányhatározat június 30-át jelöli határidőként a megállapodások megkötésére, az pedig már lejárt.

Mint arról korábban beszámoltunk, az orosz üzlet azért is lehet problémás, mert Dunakeszin (is) gyártják a Stadler emeletes vonatait, amiből 20 darabot rendelt a MÁV. Márpedig a svájci Stadler nem akar a gyártási részleteken az orosz konkurenssel megosztozni, ezért kilátásba helyezték, hogy felülvizsgálják akár a gyártás teljes leállítását is.