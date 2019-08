24.hu: KDNP-s politikus biztonsági cége szállt be a NER agrárháborújába

A Mészáros Lőrinchez közel álló felcsúti Flier család és egy másik, szintén kiváló kormányközeli kapcsolatokkal rendelkező üzleti csoport között robbant ki vita, ami százmilliós károkozásig fajult, még júniusban. A tulajdonosváltáson átesett mezőgazdasági óriáscég földjeit ismeretlenek megrongáltak, működésképtelenné tették a terület öntözőrendszerét, megrongálták a központi szivattyúházat, majd később használhatatlanná tették a víztisztító medencét is. Az ügyben nyomozás is indult.

A 24.hu információi szerint a földeket azóta egy országosan kevésbé ismert KDNP-s politikus, Fábián Péter „magánhadserege” őrzi.

A balatonfüredi Fábián rendőr volt korábban, ma már az egymilliárdos éves árbevétellel rendelkező Top Cop Security céget vezeti. A lap megemlíti, hogy Fábián Péter a füredi gazdagok új rétegének kevésbé ismert figurái közé tartozik, holott Eppelék hotelje és Matolcsy Ádám üvegpalotája mellett építtetett magának szőlészettel kiegészített luxusvillát. Emellett régóta szoros személyes és üzleti kapcsolat köti a Porsche Hungariát, a kormány kedvenc gépjármű-beszállítóját irányító Eppel Jánoshoz, akihez az agrárháború kirobbanása előtt a zichyújfalui földek kerültek.

Fábián a balatonfüredi KDNP-szervezetben kezdett dolgozni, viharos gyorsasággal az elnökségi tagságig vitte, már őt tartják a kereszténydemokraták helyi erős emberének.

A földek története, hogy 2015 és 2016 fordulóján Eppel János, a veszprémi illetőségű Gyalog Zsolt és a balatonalmádi Fonyó Gábor üzlettársaikkal és családtagjaikkal együtt hatalmas kölcsönökből, becslések szerint 1500-2000 hektár közötti nagyságrendben vásároltak meg földterületeket, majd megszerezték Leisztinger Tamás agrárbirodalmához tartozó Agárdi Farm Kft.-t is, valamint a hozzá kapcsolódó kisebb Selymes-, Baráka-, Tükrös- és Cserepes-majorok cégeit és földterületeit. Az Agárdi Farm a Velencei-tó déli oldalán, Zichyújfalu környékén gazdálkodott, de 2018 decemberében lejártak a haszonbérleti szerződései. Ezt követően az Eppel–Gyalog–Fonyó-trió a cég által használt földekből is jelentős mennyiséget vásárolt. Ennek akkor lett igazán nagy jelentősége, amikor az Agárdi Farm az Orbán családdal is üzletelő Flier János kezébe vándorolt át. A trió – jelentős veszteséget okozva a cégnek – nem újította meg a bérleti szerződéseket, hanem lényegében kirántotta a birtokában lévő földeket az Agárdi Farm alól. Ekkor történtek a rongálások.