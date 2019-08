A fegyveres mormon szektát vezető playboy, aki 500 millió dollárt csalt ki a kormánytól

2018. augusztus harmadikán FBI ügynökök lepték el Salt Lake City nemzetközi repülőterét. Jacob Kingstont keresték, a 42 éves férfi éppen Törökországba készült szökni a családjával, ugyanis az adóhivatal szerint fél milliárd dollárt adót csalt ki az Egyesült Államok kormányától, és ha Kingstonnak sikerül elhagynia az országot, soha nem kapják el. Az adócsalás mormon pápájának történetét a Bloomberg Businessweek írta meg.

Pénz, fegyverek, biodízel

Kingston a Rend (the Order) nevű többnejűség-párti fundamentalista mormon klánban látta meg a napvilágot Utah államban. A Rend – amit a helyi hatóságok bűnszervezetként tartanak számon – sátoros kis közösségből tízezer fős szervezetté nőtte ki magát az ezredfordulóra. A szekta portfóliója igen széles, több mint száz vállalkozást felügyelnek a nyugati parton, olyanokat mint egy kaszinó Dél-Kaliforniában, egy szarvasmarha ranch Nevadában,

és nem mellesleg egy félautomata fegyverekre specializálódott vállalat Utahban.

De mégis a szekta zászlóshajója egy megújuló energiaforrásokkal foglalkozó cég lett, a Washakie Renewable Energy LLC. A cég biodízelüzemet működtetett Utah és Idaho határában, ahonnan vasúton szállították tovább az üzemanyagot – de a fő profit nem az eladott üzemanyagból, hanem a gallononkénti egydolláros állami támogatásból származott. Ez a támogatás csinált a gyerekként még a szekta farmjain és bányáiban dolgozó Jacob Kingstonból dollármilliomos kozmopolitát, akinek saját páholya volt a Utah Jazz meccsein, top brókerekkel bulizott, és egy megerősített villába költözte a feleségét – pontosabban az egyik feleségét.

Az egész biodízel üzletnek egyetlen szépséghibája volt:

hogy ordas nagy átverés volt az egész, amit Kingston egy alvilági örmény üzletemberrel, Lev Dermennel együtt irányított.

Ugyanis, mint később kiderült, a Rend – illetve valójában Kingston – cége, a Washakie nem gyártott az állami támogatásra jogosult bioüzemanyagot, mégis bezsebeltek félmilliárd dollárt az amerikai adófizetők pénzéből. Egy bonyolult partnerhálózaton keresztül hamis papírokkal hígított üzemanyagot, máskor sima vizet utaztattak keresztbe-kasul az országon, aztán felmarták a támogatást. A Bloomberg a témát körüljáró cikkből kiderül, hogy a biodízel előállításához szükséges sütőolajat is sokszor csak oda-vissza utaztatták Panama és Utah között. Amíg dübörgött a bolt a gyanú szerint Dermen és Kingston összesen 134 millió dollárt menekítettek ki Törökországba.

A szövetségi ügynökök nem hiába lepték el a Salt Lake City repteret, a tét órási volt, ha Kingston kijut Törökországba – ahol állítása szerint maga Erdoğán is személyes ismerőse – örökre megússza a félmilliárdos csalást.

Isten szolgáiból simlis vállalkozók

A mormonok egy része 1890-ben kényszerült földalatti mozgalmakba tömörülni, ugyanis betiltották vallásuk egyik elemét: a többnejűséget. A fundamentalista szekták családi alapon szerveződő klánokba álltak össze, mint a nálunk is aktív Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházából a század elején kiközösített Fundamentalista Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (utóbbi azután kényszerült kiválni, hogy nem voltak hajlandóak lemondani a poligámiáról).

A többnejűség párti mormonok Utah homokköves sivatagjában találtak menedéket, ahol düledező kalyibákban éltek elszigetelten.

Nem mindenkinek fűlött a foga azonban a sivataghoz, néhány szekta, így a Rend is, Salt Lake City agglomerációjában maradt, írja a Bloomberg. (Egyébként Utah állam 70 százaléka a mormon vallás valamelyik ágát vallja.)

A Rendet történetünk főhősének, Kingstonnak az egyik nagybácsikája alapította a gazdasági világválság idején. Elden, a nagybácsi, széles vállú és állkapcsú tenyeres-talpas férfi volt bozontos ősz hajjal, és azt állította, hogy ő maga a próféta, akiről a mormonok alapító atyja, Joseph Smith azt mondta: "egy erős és hatalmas férfi a hatalom jogarával kezében rendet hoz el Isten házába." Miután a fősodorbeli mormonok megalkudtak az állammal, és lemondtak a többnejűségről Elden három másik családfővel együtt kivált, hogy együtt állítsák vissza Isten királyságát.

Fotó: Wikipedia Elden Kingston

Ekkor azonban szó sem volt még villákról és olajmutyiról, kezdetben a Rend tagjai úgy éltek mint a korai mormonok: tiszteletben tartották a vagyoni felajánlást előíró törvényeket (laws of consecration), miszerint minden vagyonukat és keresetüket fel kell ajánlaniuk a Rendnek. Egy sátortáborban éltek a várostól északra, amit úgy neveztek, hogy az Otthon (Home Place).

Azonban 1948-ban Elden elhagyta a földi világot, és a testvére Ortell lett a rend prófétája, tehát lényegében vezetője. Ortell keze alatt a Rend létszámban és vagyonban is növekedni kezdett. Ortell társadalombiztosítási csalásra biztatta a tagokat, vagy ahogy ő nevezte arra, hogy "véreztessék ki a fenevadat". A női klántagok Ortell iránymutatása alapján besétáltak a helyi hivatalba, és regisztráltak mint egyedülálló anyák (papíron azok is voltak, hiszen a többnejűséget tiltották az Államokban), így részesültek szociális juttatásokban, például étkezési utalványban – utóbbi kis stikli miatt Ortell 1983-ban végül 250 ezer dollárt, 72 millió forintot fizetett peren kívül Utah államnak.

A Rend ekkor már kezdett inkább a maffiára hasonlítani, mint vallási gyülekezetre. Ügyvédeket tartottak fenn, hogy elkerüljék az adókat, tettek a környezetvédelmi és biztonsági előírásokra a bányáikban,

valamint felfegyverkeztek, és kijelentették hogy a prófétájuknak/vezérüknek felelnek minden hatóság felett.

Utah állam főügyésze ekkor már nyilvánosan hangot adott abbeli meggyőződésének, hogy a Rend valójában egy családi alapon szerveződő bűnszervezet. A Rend mindent megtett, hogy elvágják magukat a többségi társadalomtól: a gyerekeket arra tanították, hogy ne beszéljenek külsősökkel, ha nem muszáj, kerülték a bankokat, az orvosokat (hiszen sokuknak nem volt születési anyakönyvi kivonata sem), és persze a rendőrséget – az ügyeiket belsőleg intézték el.

Csalás Isten nevében

Jacob Kingston 1976-ban született, ekkor éppen a nagybátyja, Paul volt a klán prófétája, és Kingston apja a próféta jobbkeze. A kis Jacob korai évei a Rend törvényei szerint teltek, együtt dolgozott a többi gyerekkel a Rend üzleteiben, a jövedelmét pedig a gyülekezetnek adta. A rend tagjai saját váltót kaptak, amit csak a renden belül lehetett elkölteni, hiszen "ha a Rendben nem kapni, nincs is rá szükség" – vallották.

Fotó: Fox13 Jacob Kingston

Kingston második felesége, aki 15 éves volt amikor hozzáment a férfihoz, a Bloombergnek elmondta, hogy Kingston csendes gyerek volt, akire – mint a második próféta, tehát hitük szerint közvetve maga Jézus Krisztus leszármazottjára – nagy jövő várt a Rendben.

A 90-es évek végére a klán kis családok gyülekezetéből egy 150 millió dolláros konglomerátummá nőtte ki magát.

2008-ban Kingston, aki nemrég doktorált gépipari mérnökként a helyi egyetemen, és az apja kitalálták a nagy bizniszt: biodízel üzemet fognak építeni a Rend egyik farmján. Az amerikai kongresszus az előző évben fogadott el egy törvényt, amely támogatta a biodízel és etanol felhasználását, a támogatás azonban a csalók kedvelt célpontja lett.

A Washakie ranch ideális helyen volt az üzemhez, egy vasúti vonal mellett feküdt a hegyek tövében.

Úgy éreztük, hogy valami olyat építünk, ami hozzájárul Isten királyságához.

mesélte a Bloombergnek egy egykori Rend-tag.

2011-re a Washakie lett papíron az Egyesült Államok nyugati felének legnagyobb biodízel előállítója.

Kingston pedig kivezette a rendet a föld alól, a Washakie lett a Utah Jazz kosárcsapat egyik fő szponzora, a hirdetéseiket pedig a tévében és a moziban is játszották. A cég befolyást kezdett szerezni a helyi politikában is, bár a klán névleges vezetőjének, a prófétának nem tetszett ez a fajta újdonsült nyilvánosság, Kingston megnyugtatta, hogy ez mind csak szükséges rossz, muszáj, ha egy üzletet vezet az ember – az üzlet pedig nagyon pörgött.

Kingston sorra felrúgta a Rend szabályait, írja a Bloomberg, előtte még más szektákkal sem üzleteltek, nemhogy idegenekkel, de Kingston összeállt egy gyanús, örmény származású vállalkozóval, Lev Dermennel, aki szintén biodízelben utazott – jól mutatja, hogy mennyire messze járunk már a sátortáborok idejétől, hogy a két férfi Las Vegasban ismerkedett meg.

Fotó: Weber County Sheriff's Office Lev Dermen

Kingston mindenben kikérte Dermen tanácsát. Az örmény 14 évesen érkezett Amerikába, tizedik osztályban kibukott az iskolából, és a családi benzinkúton kezdett dolgozni, míg végül a félrerakott pénzből saját kutat nyitott. Lev Dermentől távol állt bármiféle puritanizmus, páncélozott autóval járt, kék krokodilbőr csizmája volt, ragaszkodott hozzá, hogy az Oroszlánnak szólítsák (az oroszlán oroszul lev), "olyan volt, mintha egyenesen a Keresztapa egyik jelenetéből sétált volna ki" – mesélte a Bloombergnek egy üzletember, aki ismerte Derment.

Sátortábor helyett sportkocsik és szerencsejáték

Bár nemes szándék vezérelte a megújuló és újrahasznosított üzemanyagokat támogató törvényt, azonban mágnesként vonzotta a csalókat. Kezdetben senki nem ellenőrizte az állítólagos gyárakat, boldog boldogtalan ment a támogatásért,

volt aki egyszerűen letöltött a netről egy képet egy biodízelüzemről, és azzal próbálta igényelni a támogatást.

A tiszta B100-as biodízelre közvetlenül is fel lehetett venni támogatást, valamint minden megtermelt gallon biodízelhez társult egy gyártási azonosító szám is, ha egy finomítónak nem sikerült teljesítenie a törvény által előírt biodízel minimumot, vehetett ilyen azonosító számokat is. Kingstonék cége valószínűleg soha nem gyártott vagy vett B100-as biodízelt, egyszerűen logisztikai ügyeskedések és hamis papírok sorával a támogatásra utaztak, hami azonosítókkal csencseltek.

Bár 2015-ben már rezegni kezdett a léc a Washakie-nak, ekkor még megúszták 3 millió dollár büntetéssel, valamint 644 millió támogatásigényt megtagadtak tőlük. Azonban eddigre már 500 millió dollárral sikerült megfejniük az államot, és Kingston egyre jobban kezdett eltávolodni a Rend elveitől. Ortell a Rend második prófétája még azzal dicsekedett, hogy sátorban lakik, és ugyanazt az inget hordja egy éven át, Kingston nagybátyja, Paul használt öltönyökben járt és egy kis mellékutcában bérelt irodát.

Kingston azonban nem vetette meg a drága autókat és a szerencsejátékot sem.

Továbbra is azzal söpörte le az asztalról a próféta kétségeit az életvitelével kapcsolatban, hogy ha a felső ligában akarnak játszani, akkor be kell illeszkedniük a nagykutyák közé viselkedésben is, derül ki a Bloomberg cikkéből. Már a beszolgáltatás sem volt annyira Kingston ínyére, szépen lassan elkezdett pénzt kilapátolni a Washakie-ból saját használatra. Millió dolláros házakat vett az állam menő környékén, vegyipari vállalatban volt részvényes Törökországban, pálmaolajüzemet vett Kuala Lumpurban.

A hatóságok szerint villát bérelt Isztambul tengerpartján, és egy S-Mercivel járta a török fővárost.

Otthon azzal dicsekedett, hogy ismeri Erdoğánt, sőt egy videót is mutatott, ahogy rendőri felvezetéssel vonul be Isztambulba a reptérről. Azt is felvetette, állítják korábbi Rend-tagok, hogy vesz egy szigetet a török partoknál, ahova baj esetén elmenekülhetnek a szektatagok.

Isten királyságát nem lehet bilincsbe verni

2016-ban Kingston villáját lerohanták az adóhivatal, a környezetvédelmi hivatal és a terrorelhárítás ügynökei. Szerte a városban az ügynökök forgatták fel az irodáit, főkönyveket, adópapírokat, banki kimutatásokat kerestek,

csak éppen nem találtak semmit.

Tégla volt a rendőrségben, aki figyelmeztette Kingstont, mondta el a Bloombergnek egy kiugrott szektatag. A Rend gyerekeket küldött, hogy égessék el az érzékeny anyagokat, más dokumentumokat pedig a szekta tagjainak lakásán rejtettek el. Azonban ennek ellenére szorult a hurok a Washakie és Kingston nyaka körül, az adóhivatal sorra számolt le a biodízeltörvényen élősködő csalókkal, 2017-re már több mint 30 ítélet született, és volt aki 20 évet kapott.

Kingston egy luxushotelben találkozott Santiago Garzia-Gutierezz-zel, egy sikkasztásért kirúgott Washakie alkalmazottal, aki azt ígérte neki, hogy el tudja simítani a Washakie körüli kormányzati vizsgálatot. A rendőrség lefoglalta Garzia telefonját, amiből kiderült, hogy Kingston azt kérte tőle, hogy ijesszen rá az egyik tanúra a kapcsolatain keresztül, valamint Garzia azt javasolta, hogy vesztegessenek meg egy igazságügyi minisztériumi tisztviselőt. Érdekesség, hogy a tisztviselőre Gordon felügyelőként utaltak a belső kódjukban, Kingston pedig Batman volt.

A hatóság 24 órás megfigyelés alá helyezték a tanút, de tartani lehetett tőle, hogy a Kingston-Dermen duó Törökországba szökik, ahová már tetemes vagyont menekítettek ki. 2018. augusztus 20-án Kingston jegyet vett magának és négy családtagjának. A hatóságok a reptéren várták őket, azonban a család Kingston nélkül érkezett. Feszült várakozás kezdődött, ha sikerül meglógnia, és Isztambulba szöknie, akkor örökre lemondhatnak a simlis mormonról.

Végül rádión jött a hír a repülőn várakozó ügynököknek: MEGVAN kingston.

A Kingston-üggyel foglalkozó Bloomberg-cikk szerint a férfi repülővel érkezett a reptérre, végül az egyik terminálok közötti folyosón kapták el. A családot leszedték a gépről, és pár nappal később Dermenen is kattant a bilincs. Kingston és a testvére Isaiah rabruhában érkeztek az előzetes meghallgatásra. Kingston megtagadta a vádalkut, és azt, hogy valljon a család többi tagjára. Ő és a testvére támogatás jogosulatlan felvételének, az igazságszolgáltatás akadályozásának, valamint a tanúk megfélemlítésének vádjával állnak a bíróság elé.

Kingstont, Isaiaht, Kingston anyját, a feleségét, és az örmény üzlettársat emellett vádolják még csalással és pénzmosással is. Kingston július 18-án bűnösnek vallotta magát csalás bűntettében, állítása szerint Dermenen volt az értelmi szerző, emellett pénzmosás és a tanúk befolyásolása vádjában is elismerte bűnösségét. A családtagok szintén elismerték a bűnösségüket, azonban Dermenen, aki kérte, hogy ügyét külön tárgyalják, nem nem vallotta magát bűnösnek. A meghallgatások jelenleg is zajlanak, augusztus végén kerülhet sor az első tárgyalásra.

A hatóságok szerint az Egyesült Államok legnagyobb biodízelcsalása került felderítésre. A tanúk azonban között többen félnek, vannak, akik Dermenen bosszújától tartanak, a Rend tagjai közül sokan pedig nem mernek a befolyásos Kingston ellen vallani. Az ügy ráadásul túlmutat a konkrét csaláson, ugyanis egyfajta ütközet is Utah mainstream mormon vezetése és a többnejűség-párti fundamentalisták között. Kingston ügyvédje arra kérte a bírót, hogy az ügyben tekintsenek el a Rendre vagy a poligámiára utaló megszólalásoktól, ugyanis szerinte azok az ügy szempontból nem relevánsak, viszont védence ellen hangolhatják az esküdteket, ugyanis Utahban a poligámia még mindig heves viták tárgya.

A Rend szerint az egész ügy csak az utóbbi miatt van, és az üldöztetésük része, elmondták, hogy imádkoznak Kingstonért és testvéréért. Bármi is lesz az ügy kimenete, szerintük az

nem fogja hátráltatni Isten munkáját, és földi királysága végül újjáépül.

