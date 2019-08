Saját dj-vel és más áruházak dolgozóival készült a Szigetre a fesztivál melletti Auchan

Diákmunkások és külső munkaerő mellett más áruházakból érkező dolgozókkal is megerősítik a személyzetet a Szigettel szomszédos Auchan áruházban, de készülnek saját DJ-vel is a látogatók szórakoztatására. Idén a tavalyinál is nagyobb forgalomra készülnek, írja közleményben a cég.

Az Auchan közleménye szerint tavaly

18 ezer liter kóla,

30 ezer doboz energiaital,

10 ezer üveg vodka,

1300 sátor,

1600 matrac,

2500 szék

fogyott az üzletben a fesztivál ideje alatt.

Az óbudai Auchan parkolójának egy része most is a fesztivál nem hivatalos before- és afterparty helyszíne lesz – írja a cég –, ezért babzsákokkal, saját dj-vel, óriásmatracokkal és szelfikerettel várják a látogatókat..