A Lidl állítja: nem kapzsiságból nyomták le a dinnye árát

A Lidl 99 forintos kilogrammáron kezdte árulni a dinnyét a héten. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint reálisan a bekerülési költségeket is figyelembe véve, 150 és 200 forint/kg közötti fogyasztói áron lenne árusítható a gyümölcs, 99 forint/kg áron nem lehet jó minőségű dinnyét előállítani, és a termelők is tönkremehetnek. "Kizárólag rövid távon hasznos, kapzsi lépésnek" nevezte a NAK a Lidl akcióját, ami akár a magyar dinnyepiac bedöntésével is járhat.

A Lidl csütörtökön reagált a támadásra. A cég az Mfor.hu kérdésére írta meg, hogy túl sok dinnye termett, így a termelők azt kérték, hogy adjanak támogatást a felesleg értékesítésében. Mint írták:

Az elmúlt napokban a Lidl minden dinnyebeszállító partnere arra kérte az áruházláncot, hogy a földeken felhalmozódott dinnyefelesleg értékesítésében nyújtson támogatást, melyhez az akciós és az exporttevékenységet egyaránt támogató átadási áraikat ajánlották fel. A Lidl Magyarország ez alapján csökkentette a görögdinnye kilogrammonkénti árát 99 forintra, melynek köszönhetően a vállalt beszállító partnerei nagyobb mennyiségben tudtak dinnyét értékesíteni más Lidl-országok részére is.

A dinnye árának szabályozása nagyon régóta foglalkoztatja az állami és a piaci szereplőket is. Korábban a Vidékfejlesztési Minisztérium ármegállapodást kötött a nagy élelmiszerláncokkal, a dinnyekartell azonban a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata miatt nem volt hosszú életű. De arra is volt példa, amikor a termelők tiltakozva a túlságosan alacsony árak ellen a Tesco parkolójában dobálták szét a gyümölcsöt.