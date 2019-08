Lelakatolva, üresen áll Vajna Tímea gyémántüzlete

Üresen áll Vajna Tímea gyémántüzlete, a Dorottya Diamond Palace, írja a 24.hu. A cég nem adta le az éves beszámolóját (ezt május 31-ig kellett volna megtenni), de a boltot elnézve biztosra vehető, hogy a vállalkozás nem tekinthető pénzügyi sikernek, valószínűleg csődbe ment. A bolt kapuja le van lakatolva, a cég telefonszámai már nem élnek.

A lap felidézi, hogy a TV2-n futó kétrészes riportban arról beszélt Andy Vajna özvegye, hogy a gyémántos cégük elég rosszul áll, mert „folyton loptak belőle”, de részleteket nem árult el.

A Dorottya Diamond Palace Kft. az Opten céginformációs adatai szerint négy éve négy alkalmazottal indult, amiből egy hónappal későbbre tizenhat lett. Ez 2018-ban lement először 12 főre, áprilisban 10-re, aztán

májusban már mindenkit elbocsátottak, a Vörösmarty tér közelében lévő boltot pedig bezárták.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Vajna Tímea nehezen boldogult a piacon, a fánkos és a gyémántos cége is végrehajtás alatt állt. Talán valamennyire vigasztalja a kormányközeli oligarcha özvegyét, hogy a gyémántkereskedők globálisan is elég rossz helyzetben vannak.