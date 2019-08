A magas minőségre vágyók igényei miatt szabadulhattak el a zöldségárak

Nem az idei termés mennyisége, hanem a magasabb minőségű termékek iránti kereslet felfutása okozza, hogy az elmúlt évinél magasabb zöldségárakkal találkoznak a fogyasztók – állítja az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője a Világgazdaság pénteki számában. A lapnak Fórián Zoltán legalábbis azt mondta:

a friss zöldségek júliusi fogyasztói árai átlagosan 31,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, míg a felvásárlási áruk 16,7 százalékkal nőtt.

Hozzátette, hogy sem a tavalyi, sem az idei várható termés nem tér el lényegesen az átlagtól, vagyis a kínálati oldal nem okoz ilyen ingadozást, a jelentős különbséget "leginkább a kereskedelmi üzletpolitikák okozzák".

Az élelmiszer-kereslet növekedésében és szerkezetének változásában szerinte tehát a fizetőképesség tartós emelkedése érezhető. Mivel a megnövekedett vásárlóerő együtt jár a minőség és a hozzáadott érték iránti igénnyel, szélesedik a kereskedők mozgástere is árak alakításában. Fokozottan igaz ez az olyan termékköröknél, amelyek az egészséges életmódot támogatják, ilyenek a zöldségek is, fejtette ki Fórián Zoltán.

A szakértő szerint ez a magasabb ár relatív, mert a termelők költségei nőnek: meg kell felelniük a szabályoknak, a felvásárlók igényeinek, fejleszteni, beruházni, később robotizálni kell ahhoz, hogy a munkaerő drágulását ki tudják termelni.

A napokban többször is beszámoltunk arról, nincs túlkínálat az uniós zöldségpiacon, ezért több termény ára is jócskán megnőtt a tavalyi szezonhoz viszonyítva. Meglepetésre azt a kormánypropaganda is elismeri, hogy 70 százalékot drágultak a lecsóba való zöldségek egyetlen év alatt.