A Mi Hazánk blokáddal tiltakozik a Coca-Cola dunaharaszti telephelyénél

Hétfőn reggel több autóval vonult ki a Toroczkai László vezette szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom a Coca-Cola Magyarország dunaharaszti üzeme elé. A párt aktivistái megpróbálták akadályozni a ki- és behajtást a telephelyről, egyelőre nem tudni, milyen mértékben jártak sikerrel.

A Mi Hazánk Mozgalom a Coca-Cola azonos nemű párokat szerepeltető plakátjai ellen tiltakozik így. A kérdéses hirdetéseken első körben kormánypárti politikusok, valamint a kormányközeli média háborgott egy sort, érvelésük szerint az azonos nemű párok ábrázolása veszélyezteti a gyerekeket, a homoszexualitást népszerűsíti, sőt egyesek még azt is felvetették, hogy egyenesen a pedofíliának készítik elő a terepet az ilyen hirdetések.

Fotó: Olvasónk

A helyszínre a rendőrség is kivonult. Az Index kérdésre a Coca-Cola elmondta, hogy a Mi Hazánk Mozgalom néhány tagja több személyautóval elállta a Coca-Cola Magyarország dunaharaszti telephelyének bejáratát, ezzel akadályozva a munkatársak és a szállítmányozó kamionok ki- és bejutását. A cég biztonsági szolgálata értesítette a rendőrséget, több járőr kivonult, és megkezdte az intézkedést. A Coca-Cola elmondta, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket a forgalmat akadályozó személyek ellen.

A Mi Hazánk Mozgalom egy tagja a párt Facebook élő közvetítésében azt mondta, hogy folytatják az akciót, „bármi is legyen az ára”. A párt egy, a Coca-Cola betűtípusával írt, „pedofília” feliratú molinót rakott ki a blokádra.

A metróban is kihelyezett plakátok miatt még a BKK is kiadott egy közleményt, amiben elmondták, hogy nekik nincs ráhatásuk, hogy milyen hirdetések jelennek a megállókban, és amúgy is hamarosan lecserélik a hirdetéseket kezelő céget.