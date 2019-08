Bezuhant a Boing üzletileg is

Több mint egyharmadával, 38 százalékkal esett vissza a Boeing értékesítése az év első hét hónapjában, írja a Reuters. Júliusig 258 darab repülőgépet adtak el, szemben a tavalyi 417-tel. Az európai Airbus pedig 458 gépet adott el épp ugyanebben az időszakban.

Ha így megy tovább, akkor a nem a Boeing lesz a világ legnagyobb repülőgépgyártója, pedig már hetedik éve megszakítás nélkül annak számít. A visszaesést főleg 737 MAX típus okozza. Nem véletlenül, a közelmúltban két nagy katasztrófában is érintett volt a típus, több mint 300 ember halálát okozva, emiatt most is be van tiltva az értékesítése, a típus nem is repülhet.

A Boeingnél idén eddig egyébként összesen 88 korábban megrendelt gépről mondtak le, míg ezzel párhuzamosan az Airbus 79 új gép megrendelését nyugtázhatta.