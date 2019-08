Bundesbank: Recesszióba fordulhat a német gazdaság

A német központi bank arra figyelmeztet, hogy Európa legnagyobb gazdasága recesszióba kerülhet, amiből könnyen kialakulhat egy egész kontinenesre kiterjedő gazdasági válság, írja a Bloomberg.

A Bundesbank havi jelentésében lengette be, hogy a német termelés továbbra is „gyenge” marad a harmadik negyedévben, és „továbbra is kissé csökkenhet”. Ha ez valóban így lesz, akkor az azt jelenti, hogy az április-június közötti időszakban mért 0,1 százalékos zsugorodás után újabb negyedévben csökken a német gazdaság. Ez pedig azt jelenti, hogy el lehet engedni az eddig használt feltételes módot, a német gazdaság az évekig tartó bővülés után recesszióba fordul.

A német kormány már jelezte, hogy hajlandó fokozni a kiadásokat, ha a válság súlyosbodik. Emellett az új vezetővel felfrissített, valószínűleg a korábbinál majd erőteljesebben politizáló Európai Központi Bank beavatkozását is egyre többen sürgetik.

A közelgő európai válságnak nem a német recesszió lenne az első jele. És az amerikai kötvénypiacokat nézve úgy tűnik, nem csak Európában van baj.

Magyarország gazdasági bővülése egyelőre stabil, de mivel az ország gazdasága mélyen be van épülve a német ipar által dominált globalizált értékláncokba, mint például az autó- és autóalkatrészgyártásba, így a német gazdaság lassulása komoly válságot idézhet elő, nem hiába jelentette be a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet még májusban.