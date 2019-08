A legtöbb pénz egy London–New York-repülőjáratról ömlik

Ismét a British Airways London (Heathrow repülőtér) és New York (JFK reptér) közti járata hozta be a legtöbb pénzt egy év alatt, hivatkozik a CNBC az OAG számításaira. Ez kicsit kevesebbet, mint tavaly, de még így is 1,15 milliárd dollár (nagyjából 340 milliárd forint) felett hozott. Ez az árbevétel, tehát nem a nyereség, de ilyen iszonyatos pénzt egy járaton úgy lehet csak behúzni, ha a legdrágább jegyosztályokat extra drágán is mindig megveszik.

A járaton a jegyek 30 százaléka "business" vagy "first class" osztályokba esik. Ha mondjuk csütörtökön reggel nyolc körül elugrana Londonból New Yorkba, akkor a cikk írásakor ezt 9442 fontos (nagyjából 3,4 millió forintos áron) teheti meg ezen járaton, first class osztályon. De igyekeznie kell, mert már csak egy szabad jegy van, a business class pedig már el is fogyott.

A második egy rövidebb járat, a Quantas Airways, az ausztrál nemzeti légitársaság Melbourne és Sydney közti ausztrál belföldi járata. Ez több mint 860 millió dollár (több mint 250 milliárd forint) árbevétel hozott a cégnek a márciusban lezáruló 12 hónapban. A harmadik szintén londoni járat, az Emirates London - Dubai járata. Ez jelentős esést könyvelhetett el, de még így is majdnem 800 millió dollárt hozott.

Egyébként New York és London közt repülnek a gépek a világon az egyik legtöbbször a hosszú távú repülőjáratok közül. Ahogy az se lehet túl meglepő, hogy sok pénzt hozó járatok nagy része megy Londonba, Heathrow Európa legforgalmasabb reptere.