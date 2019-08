Gyógyszerhiánytól is félnek a britek

Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségbiztosítója (NHS) képes lesz kezelni rendezetlen brexit esetén is a helyzetet, mondta Michael Gove a Reuters szerint.

Gove a rendezetlen brexitre való felkészülés nemrég megbízott felügyelője. Olyan hírek érkeztek, hogy a várható rendezetlen brexit miatt egyes családok elkezdtek betárazni élelmiszerekből és gyógyszerekből, illetve patikák is aggódtak az ellátásbiztonságért, erre reagált a rutinos konzervatív politikus. Szerinte inkáb kontraproduktív a nagy készletezés.

Az Egyesült Királyság legkésőbb október végén kell, elhagyja az EU-t. Az új miniszterlnök, Boris Johnson pedig mindenképp ki akarja léptetni az országot addig, megállapodással vagy anélkül.

Steffen Seibert német krományszóvivő közben ettől teljesen függetlenül épp azt jelentette be, hogy több szinten is elkezdődött a szükséges felészülés a megállpodás nélküli brexitre Néemtországban és az unióban is. Seibert szerint hiába preferálták mindig is a rendezett kilépést inkább, fel kell készülniük a lehetséges realitásokra.