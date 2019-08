Lázár János beszélgetős műsort indított

Lázár János beszélgetős műsorral próbálkozik, hogy így ismerje meg a magyar emberek gondolatait, ezt pedig kirakja a Facebookra, hogy az ő mondásai is nyilvánosságot kapjanak. Ehhez egy befutott talk show formátumot választott, ami nagy sikert hozott mások mellett James Cordennek (az évek óta futó Carpool Karaoke-val), de nálunk is sokan próbálkoztak vele, D. Tóth Kriszta, a fehérvári hokicsapat és Cser-Palkovics András fideszes polgármester, de még Kasza Tibi is nekifutott.

Itt az a lényeg, hogy a műsorvezető és a vendégei egy kocsiban ülnek, belső kamera veszi őket és ezt vágják össze. Óriási előnye, hogy nagyon közelről veszi a szereplőket, ezért lehető legszemélyesebbnek, legelérhetőbbnek hatnak, a háttér természetes, viszont nem hallatszik be semmilyen külső zaj.

Lázár műsorvezető egy Lada Nivába ülteti vendégeit, és az általa felügyelt mezőhegyesi ménesbirtok körül furikáznak, miközben arról beszélgetnek, amiről a vendég szeretne. Bárki jelentkezhet, elvileg sorsolással választja ki a résztvevőket. Lázár műsorai pedig nem kizárólag a kocsiban játszódnak, külső vágóképekkel és drónos felvételekkel is felturbózzák egy kicsit.

Az első vendégek Róbert, és felesége, Erika voltak. Döntően előbbi beszélgetett az egykor második-harmadik leghatalmasabb politikusunkkal. Róbert a telekommunikációban dolgozik ,de nem állami cégnél, Erika pedig a SOTE-n és a pár az egészségügyről akarta kifaggatni Lázárt.

Az első rész keretes szerkezettel futott, az elején és a végén Lázár János beszélt az általa felügyelt mezőhegyesi birtokról, ahol az egyik legutóbbi hír, hogy mégse lesz kisvasút. Lázár egyébként a hírek szerint különösen érdeklődik a 19. századi magyar társadalmi-politikai helyzet iránt, itt is megcsillogtatta ezt.

A beszélgetés aztán rákanyarodott az egészségügy egy-egy témájára, az elhangzott főbb állítások nagyjából a következők:

Róberték és Lázár szerint is a legelső, a legfontosabb az egészségtudatos magatartás, de az egészséges életvitelnek kemény anyagi korlátai vannak, hiába ennének például sok halat, nagyon drága.

Lázárt külön érdekli az is, hogy 20-30 év múlva "az intenzív vegyszerfelhasználás milyen hatással lesz a szervezetre ... a májon keresztül akár". Hiszen amit például megeszik tehén, az bekerül a tejbe és az emberbe is. (Tegyük hozzá, Lázárnak korábban már volt egy emlékezetes tejes kifakadása, amikor nem értette, hogy miért áll el az UHT-tej, ő nem adná a gyerekeinek azt)

Lázár Jánosnak mindig az legizgalmasabb, hogy hogyan lehet rendszereket átalakítani. Itt, a mezőhegyesi gazdaságban is, mondjuk ezt a pozícióját ő maga is forszírozta.

Nem politikusként is menne neki egy gazdaság igazgatása? - kérdezte Róbert. Erre nem válaszolt, inkább arról beszélt, hogy ennek a gazdaságnak mindig is a kormánynál jó kapcsolatokkal bíró ember volt a vezetője.

Lázár most ezen a birtokon keresztül megértené a gazdaság vagy a mezőgazdaság logikáját. 27 évesen már polgármester volt, nem volt arra lakalma, hogy akár jogászként dolgozzon egy cégnél és megértse a gazdaság vagy akár mezőgazdaság logikáját.

Róbert az ország helyzete kapcsán elmondta, hogy szerinte az emberek nálunk egy kicsit többet panaszkodnak az indokoltnál, az viszont fáj neki, hogy hogy néznek ki az emberek, a szegények, errefelé (Békésben?) vagy például Borsodban. Illetve, hogy nagyon Budapest- centrikus az ország. Lázár szerint most a környékükön (Békésben?) hiába alacsonyabbak az átlagjövedelmek, most egy olyan világ van, "amikor a dolgok haladnak előre". Lázár arra a kritikára nem akart érdemben reagálni, hogy Róbert szerint rossz, hogy nálunk nem elég a tudás és a kitartás, hátszél is kell, rafkó is kell az érvényesüléshez.

Lázár János sok politikustársa elbujik, ami szerinte "teljes baromság". (Ez egy erősebb beszólás lehetett többek közt Orbán Viktornak talán? )

Róbertet szerint az egészségügyünk rosszul van megszervezve, nem hatékonyan működik. Másrészt Budapesten nagyon leromlott a kórházi infrastruktúra. Szerinte nincs is semmi politikai stratégia ennek a megjavítására, pedig az ő szavazatát pedig befolyásolja, hogy ki mit kezdene az egészségüggyel. Lázár szerint leginkább a háziorvosi rendszert kell kibővíteni, főleg oda kéne csoportosítani pluszpénzeket . De azt is hozzátette, hogy azért felújítottak kórházakat. Emellett szerinte nem azért nem foglalkoznak a politikusok az egészségüggyel, mert nem látják a hasznát.

Lázár nem olyan, aki csak még több hatalom érdekében akarja a hatalmat. A vizió megvalósításához kell csak a hatalom. Lázár szerint "az egy mondás, hogy azt akarjuk, hogy a GDP-nk közel legyen az osztrákokéhoz ... 2030-ra érjünk közelebb" vagy "az a mondása az Orbánnak, hogy 2030-ra Magyarország legyen az egyik legjobb hely". (Lázár itt teljesen rosszul emlékszik, 2030-ra nem megközelítjük, hanem Orbán szerint lehagyjuk Ausztriát. Azt is érdemes tudni, hogy mikben leszünk mi versenyképesek 2030-ra a kormányzati tervek szerint).

Lázár sosem azt nézi, hogy honnan kéne elvenni, hogy másra legyen pénz. Ő abban van, hogy mindenre kell pénzt találni, ami fontos. Nem stadionok helyett kell egészségügyre költeni, hanem mind a kettőre kell pénzt találni.

Lázár János a kormányban egyészségügyi szakdolgozóknál hatalmas béremelést akart, 1,5-3 millió forintos nettó bért indítványozott az orvosoknak. Ezzel a nagyívű tervével viszont kisebbségben maradt a kormányban, legyőzték ismeretlenek.

Érdekes volt, hogy a végén Róbertnek nyilatkoznia kellett a tapasztatalairól, amikor elmondta, hogy szerinte nem politizáltak a műsorban. (Holott lényegében csak azt csinálták. Hiszen a politizálás csak annyi, hogy a közösség ügyeit megbeszéljük.)

További érdekességek az új műsorban.