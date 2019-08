Ausztráliába menekülnének hongkongi milliárdosok

Új-Dél-Wales bevándorlási hivatal körbeküldött egy levevelet az embereinek, hogy jelentős növekedést tapasztaltak a hongkongi érdeklődők irányából, főleg a helyi letelepedési kötvény, a Jelentős Befeketető Vízum (SIV) iránt. A Reuters-nek Bille Fuggle, a Baker & Mackenzie ügyvédi iroda Sidney-i partnere szerint is nőtt az érdeklődés az ötmillió dolláros SIV iránt.

A helyi letelepedési kötvényt 2012-ben vezették be, döntően gazdag kínaikra célozva. Viszont kezdettől fogva erős kritkák érték, még úgy is, hogy náluk bevallottan nem arra volt kitalálva program, hogy az országba bejutást "megvehessék" a kínaiak, pláne nem arra, hogy közvetlenül lakóingatlanokat vegyenek maguknak. Egy 2016-os kormányjelentés is elismerte, hogy a program a rendőrésg szerint is alkalmas illegális pénzügyi műveletkere, többek közt pénzmosásra, az ausztrál hatóságok azt sem tudják alaposan ellenőrizni, hogy honnan származik az jelentkező pénze.

Ennél az ausztrál letelepedési kötvénynél 5 millió ausztrál dollárt (nagyjából egymilliárd forintot) kell befektetni az országban, ezer dollár (200 ezer forint) kezelési költség mellett. A befektetett pénzből félmillió dollárt egy ausztrál kockázati tőkealapba kell tennie a jelentkezőnek, 1,5 millió dollárt adott szabályok mentén feltörekvő vállalatokba, a maradékot pedig egybek mellett ausztrál részvényekbe, kötvényekbe vagy akár ingatlanokba is, de a lakóingatlanokba nem fektethetnek közvetlenül és azok aránya nem lehet több mint 10 százalék. Összehasonlítva a mi hasonló kötvényprogramunkról itt olvashat. Vagy itt vagy épp itt.

A hírügynökség arról ír, hogy az ausztrál program is döntően a kínaiakra volt kitalálva. De a hongkongiak gazdagok növekvő érdeklődésére számítanak, az egyre erőszakosabb kínai beavatkozások hatására. Összesen egyébként 2018 júniusáig 2022 darab ilyen vízumot adtak ki.