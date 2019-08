Megy a pénz a szuperkórházra, de még az alapkövet se tették le

Magyarországi mércével is őrült bénázással és elképesztő totojázással csordogál a tervezett dél-budai szuperkórház ügye. A 2015-ben (!) bejelentett egészségügyi fejlesztés hátteréről itt olvashat bővebben, most az Mfor.hu megnézte, mi a helyzet a létesítménnyel.

Már az alapkőletétel is mintha csúszna

Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott idén év elején néhány hónapon belüli alapkőletételt ígért, amiről már látjuk, hogy nem jött össze augusztus végéig. A lap arról ír, hogy annak sincs nyoma, hogy az építészi pályázaton (ld. keretes írás) győztes Noll Tamásék cégével megkötötték-e volna már a tervezői szerződést. Az érintettek nem válaszoltak a lapnak. Azt is írják, hogy a dél-pesti centrumkórház építészeti tenderét elnyerő Zoboki Gábor építészirodával meg sem kezdődtek a tárgyalások a tervezési szerződésről.

Minek fárasztjuk magunkat álpályázatokkal? A legkevésbé sem lett meglepő az építészeti pályázati eredmény ennél a beruházásnál, ugyanis Lázár János már 2016 októberében bejelentette egy Kormányinfón, hogy a dél-budai szuperkórház tervezésével Noll Tamás irodáját bízzák meg. Noll Tamás neve később egy erről szóló kormányhatározatba is bekerült. Eredetileg még pályázatról sem volt szó, tavaly nyáron azonban mégiscsak kiírtak egyet a három centrumkórház tervezésére. A Hvg.hu azt írta akkor: a pályázaton egy budapesti építésziroda is érdeklődött, de megüzenték neki, hogy kár is törnie magát, mert már márciusban eldőlt, hogy kik lesznek a nyertesek.

A pénz viszont már csordogál kifele

A négymillió embert ellátó fővárosi és Pest megyei intézményhálózat korszerűsítési programjára a kormány 2017-ben 40 milliárd forintot biztosított, ezen belül 21,7 milliárdból orvos-technológiai eszközök beszerzése valósult meg, 18,3 milliárdból pedig megkezdődött az építészeti tervezés. A 2018-as költségvetésben további 30 milliárd, az ideiben 41,9 milliárd jut a négy szuperkórház kialakítását is tartalmazó programra.

Ebből jut a kormánymédia új nemzeti bajnokának számító Balásy Gyula cégének, a New Land Media Kft.-nek is. Ők a lap szerint 40 millió forintot kaptak három hónapnyi kommunikációra. A NER egyik fontos ügyvédjeként számon tartott Perenyei Tamás, aki többek között a 4-es metró építése, a 3-as metró kocsijainak felújítása, illetve Paks bővítése körül is feltűnt, immáron két szerződést is kötött jogi tanácsadásra, először 59 millióról, másodszorra már 181,6 millióról. A Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréből előbújó 4iG 893,8 millióért szállít szervereket.

Vagy az Egészséges Budapest Program (EBP) program keretében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) elkezdett eszközöket beszerezni az egyelőre csak papíron létező budai szuperkórháznak is. Tavaly karácsony után egy nappal csaknem egy tucatnyi szerződést írtak alá MR, CT, RTG berendezések szállításáról 72-672 millió forint közötti értékben. De arra nem válaszoltak semmit a lapnak, hogy miért kell most beszerezni eszközöket egy olyan kórháznak, ami a távoli jövőben fog csak létezni. Bedros egyébként 2023-ra ígérte a kórház elkészültét. További részletek a cikkben.