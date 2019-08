Ne vegyen gyilkos spanyol karajt

Nemzetközi egészségügyi riasztást rendelt el a közelmúltbeli lisztériás disznóhúsok miatt Spanyolország, írja az AP és a TheLocal.es. Nagyjából egy hét alatt 150 ember fertőződött meg, köztük több mint egy tucat terhes asszony, egy idős nő pedig hétfőn meg is halt a szennyezett hústól. Valószínűleg ez Spanyolország valaha volt legnagyobb hasonló fertőzése.

María Luisa Carcedo egészségügyi miniszter csütörtökön be is jelentette, hogy riasztották az Európai Uniót és a WHO-t is a történtek miatt, mivel turisták is ugyanúgy megfertőződhettek.

A gond a "La Mechá" márkájú termékekkel volt, egészen pontosan az andalúz töpörtyűvel, a jerezi karajjal, a paprikás karajjal és a házi paprikás karajjal az Eldiario.es szerint.

La Mechá termékek

A hatóságok úgy gondolják, hogy Madridba és Andalúziába jutottak el a termékek. Az érintett sevillai Magrudis cég felelős üzemét már bezárták.

A hasonló gondok nálunk sem ismeretlenek, tavaly egy bajai cég termékei szerte Európában 9 halálos áldozatot követeltek. Nálunk a gyártó viszont nem hibázott a hatóságok szerint, itt részletesen el is olvashatja, hogy ez miképp lehetséges.