A Volkswagennek Dél-Koreában kártérítést kell fizetnie az emissziós értékek manipulálása és a visszahívások okozta "lelki károk" miatt, írja az MTI.

Fájhat, de az autó ettől még nem romlott el

A manipulált károsanyag-kibocsátású Audi és Volkswagen autók dél-koreai tulajdonosai indítottak kártérítési pert a Volkswagen ellen. Most mind, azaz a perben érintett nagyjából 2400 tulajdonos kap fejenként egymillió vont (nagyjából 245 ezer forintot), az elszenvedett lelki károk miatt.

A bíróság viszont nem találta megalapozottnak a felpereseknek a hamis emissziós mérések által okozott anyagi kárra, illetve a félrevezető reklám mint csalás miatt elszenvedett veszteségre hivatkozó kártérítési igényét.

"Az alperes visszaélt az ügyfelek bizalmával. Súlyos jogsértést követett el és - ellentétben az Egyesült Államokban alkalmazott gyakorlatával - visszahívást is csak a közvélemény nyomására rendelt el" - szól a bírósági döntés indoklása, hozzátéve, hogy "a járműiparban a szakmai etikával ily mértékben ütköző cselekedet meghaladja az átlagember által elviselhető szintet".

Az elkövetett csalás nem befolyásolta az ügyfelek vásárlási döntéseit, és a beépített emissziósérték-módosító funkció miatt maga a jármű sem tekinthető műszakilag hibásnak, ezért a felperesek anyagi kár megtérítésére vonatkozó igényét nem fogadták el.

A Volkswagen nem tökugyanaz a cég, mint korábban, hanem teljesen más

A Volkswagen közben minden elérhetőt megtesz azért, hogy eltávolítsa magától a korábbi, lejáratódott imidzsét. Ehhez turbófokozaton nyomatják, hogy teljesen más céggé váltak, most már nem vernék át a fogyasztókat, és a környezetet is inkább kevésbé szenyneznék.

Kidobják a régi logójukat is, írja a Handelsblatt. Ez nem csak azért kellemetlen, mert világszerte, 171 országban mintegy tízezer márkakereskedőnek kell nagyjából hetvenezer logót szintén cserélnie. Hanem azért is, mert wolfsburgi felhőkarcolójuk tetején nemrég, 2016-ban újították fel a gigantikus, 7,5 tonnás logójukat. Most az is repül a világ legnagyobb imidzsváltási kísérlete keretében.

Az új logót szeptember 12-én kezdődő óriási frankfurti seregszemlén, az IAA-n (Internationale Automobil-Ausstellung) mutatják be. Ennél az iparági szereplőknek valószínűleg érdekesebb lesz, hogy ott mutatják be az úúj, ID.3 nevű elektromos autójukat is.

A cég 2025-re az elektromos autók legnagyobb gyártója akar lenni, ehhez addig több mint húsz elektromos meghajtású modellt terveznek kihozni és évente legalább egymillió elektromos kocsit akarnak eladni. Azt is bemondták, hogy szén-dioxid-kibocsátástól mentessé tennék a gyártási folyamatokat. De ezt a célt a beláthatatlan jövőbe helyezték el, több mint 30 év múlva, 2050-re érnék el.