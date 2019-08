Újabb mélyponton járt a forint árfolyama

Pénteken írtuk, hogy idei mélypontjára esett a forint árfolyama, akkor 328 forint ért egy eurót. Hétfőn folytatódott a forint gyengülése, nem sokkal dél után még 329 forint fölött járt az euró árfolyama, majd kicsivel 329 alá ment.

Ennél egyszer volt drágább az euró, tavaly nyáron, amikor 330,8 forintos történelmi mélyponton járt az euróval szembeni árfolyam. A Portfolio.hu szerint most is elsősorban a nemzetközi események, különösen a Trump vezette amerikai kormány és Kína közötti kereskedelmi feszültségek éleződése miatt gyengült a forint árfolyama. Emellett az MNB keddi kamatdöntése is hatással lehet az árfolyamra, ugyan az elemzők nem várják, hogy a monetáris tanács változtasson a kamatkondíciókon.

A kormány amúgy nem aggódik nagyon a gyenge forint miatt, Varga Mihály pénzügyminiszter például nemrég azt válaszolta a Figyelő kérdésére, hogy mit tanácsol a vakációzni vágyó magyaroknak, amikor drága az euró, hogy nyaraljanak itthon, mert "annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon."