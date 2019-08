Duzzadó péniszekkel tennék maszkulinná a férfikozmetikumokat

Az elmúlt néhány évben a körúton végigsétálva az ember egyre több férfiakat megcélzó szépségszalonba, avagy úgynevezett barbershopba ütközhet. Az egész világon nagy a verseny a szépségipari cégek között a férfiakért, és nem eredménytelenül. 2014 és 2018 között Latin-Amerikában több mint 50 százalékos piaci növekedés volt a férfi szépségápolás terén, de Kelet-Európában is több mint 25 százalékos bővülés ment végbe öt év alatt a Bloomberg Businessweek szerint. Csak az utóbbi régióban

a férfi szépségtermékek értékesítésből származó bevétele meghaladta a 3 milliárd dollárt 2018-ban.

De nem csak a szakállkenőcsök, és az arckrémek futnak jól, egyre népszerűbbek a férfiaknak szánt sminkek is.

Nem smink, harci festés

A kozmetikai termékek globális piacát 2019-ben 71 milliárd dollárra becsülik, és ebből már 1,1 milliárdot a férfi sminktermékek tesznek ki, meséli a Bloombergnek Jacob Chang piackutató.

A férfi szépségápolásnál kiemelt szerepe van a marketingnek, a csomagolásnak. Míg 10-15 évvel ezelőtt még élesen elvált a "piperkőc" és a "macsó", vagy a metro- és retroszexuális férfikép, addig most már inkább a kettő ötvözete dominál. Ahogy a magyar fővárosban gombamód szaporodó barbershopok is motorokkal, whiskyvel, és a 20. század közepének amerikai rock'n'roll esztétikájával próbálják eladni magukat, úgy a férfi sminkeket áruló cégek is hasonló stratégiákkal próbálják levetkőzni a nőiesség stigmáját.

Az egyik fő csapásvonal, hogy párhuzamba próbálják állítani a modern férfi sminkeket azzal a ténnyel, hogy az emberiség történelme folyamán számos kultúrában szokás volt kifesteni a férfiak arcát, például csaták előtt.

Erre a hipermacsó képre építette a marketingstratégiáját a szinte teljes ismeretlenségből az internetre betörő War Paint is, angolul a war paint a harcba indulók arcfestését jelenti – gondoljunk csak Mel Gibsonra a Rettenthetetlenből.

A War Paint közösségi médiában futtatott hirdetéseiben dudorodó bokszerű, kigyúrt, kitetovált férfiak kenik magukra a cég termékeit.

A War Paint hirdetései látszólag teljes komolyak, szemben például az Old Spice túltolt, önmaga paródiájába forduló hirdetéseivel, pedig a maszkara mögött egy egyszerű sminkeket forgalmazó cég rejtőzik.

Maga a toxikus maszkulinitás koronázatlan királya, Dan Bilzerian is saját szépségápolási termékekkel nyomul már, annak ellenére, hogy a milliárdos pókerjátékos playboy tudatosan ügyel rá, hogy a férfiasnál is férfiasabb képet sugározzon magáról, nyilvános szereplésein pucér nőkkel, fegyverekkel és menő járművekkel veszi körbe magát. De a póz mögött megbúvó üzletember érzi az idők szelét, és saját alapozót is tervez piacra dobni "camo" (kamuflázs) néven.

Nem szívesen hívnám sminknek, de valami sminkféle

– vall a termékről Bilzerian a Quartznak. A Bilzerian-termékek a szokásos körítéssel érkeznek: segítségükkel megkaphatjuk a hőn áhított nőt (nőket), több lesz az önbizalmunk,

de még az ajakbalzsamot is azzal reklámozzák, hogy feromonokkal van felütve.

Láthatatlan smink, látható eredmény

Felbuzdulva a férfi bőrápolási termékek sikerén – az Euromonitor becslése szerint utóbbiak piaca néhány éven belül elérheti az 5 milliárd dollárt – a nagy cégek is óvatos lépéseket tesznek a férfi sminkek irányába.

Nem szabad azonban a zenészeken, celebeken látott provokatív sminkekre gondolni. A férfi sminkeknél inkább a bőrhibák eltüntetésén van a hangsúly, semleges színű alapozók, korrektorok dominálnak a termékek között. Igaz kisebb szubkultúrája van az arccsont kiemelésének is – nem függetlenül az inceljelenség berobbanásától – egyesek szerint az állkapocs indítja be igazán a nőket.

Óvatosság jellemzi a Chanel férfiaknak szánt termékcsaládját, a Boy de Chanelt is, mind az alapozójuknál, mind az ajakbalzsamuknál azt hangsúlyozzák, hogy csak az eredmény látható, de maga a termék "láthatatlan", vagy "természetes hatású".

Tehát tapasztalható egyfajta nyitás a férfi sminkek felé, de még mindig fontos a diszkréció, hogy ne legyen szembetűnő: ki vagyunk sminkelve.

Egy gyors körkérdés a szerkesztőségben is megerősítette, hogy becsült piaci növekedés, dollármilliárdok ide vagy oda, azért még nem most lesz, hogy sminktippeket cserélnek a férfiak egy sör mellett.

Amikor egyszer-kétszer behívtak tévébe megszólalónak, akkor rám is raktak valami szart, de soha nem tudnám elképzelni, hogy magamtól megismételjem, mert iszonyú kényelmetlen érzés, mármint konkrétan fizikailag: végig azt éreztem, hogy van valami az arcomon, a szemhéjamon, és persze nyilván azonnal el is rontottam, mittudomén, megdörzsöltem a homlokomat, mert elfelejtettem, hogy összekenték. Szegény nők!!!!

– osztotta meg tapasztalatait egyik munkatársunk.

Az egyik barátnőmnek van egy ismerőse, aki srác, és szegénynek eszméletlen nagy pattanásai vannak. Na, ő pl. használ alapozót és messziről abszolút nem lehet észre venni rajta. Közelről már sanszos, de azt csajokon is

– meséli más.

Viszont a cégek már a jövőbe tekintenek. Az egyik népszerű japán férfikozmetikum, a Fiveism x Three gyártójának igazgatója, Yasushi Ishibashi elmondta a Bloomberg kérdésére, hogy

a z-generáció nyitott a férfi sminkekre, és ha egyszer ott befutott a dolog, akkor ELŐBB-utóbb az idősebbek is követik majd a trendet.

A Fiveism úttörő a férfikozmetikumok terén, több mint 80 terméket forgalmaznak, a szemfestéktől kezdve a körömlakkig bezárólag, írja a Bloomberg Businessweek. A cég bevallottan arra törekszik, hogy megelőzze a trendetek, és már biztos legyen a helyük a piacon, mire a többi cég nyitni kezd a szegmens felé. "Változnak az idők" – summázza a dolgot a cég igazgatója.

(Borítókép: Férfimodellek a milánói divathéten a Versace divatház bemutatóján. Fotó: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)